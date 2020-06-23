Жертвы взрыва на Позняках – железнодорожники: "Укрзализныця" пообещала помочь
В результате взрыва дома на Позняках погибли двое сотрудников "Укрзализныци". А в разрушенном доме 11 квартир принадлежало семьям железнодорожников, где проживало 40 железнодорожников и членов их семей.
В компании решили выплатить финансовую помощь семьям пострадавших. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".
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На данный момент 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции "Киев-Пассажирский".
В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва в жилом доме, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду.
Также компания рассмотрит вопрос предоставления одноразовой целевой финансовой помощи 11 семьям, пострадавшим в результате взрыва. Размер помощи составит от 100 тысяч до 500 тысяч гривен на одну семью.
Расходы на организацию похорон погибших работников тоже возьмет на себя "Укрзализныця".
Взрыв дома на Позняках: главное
- Утром в воскресенье, 21 июня, на улице Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате были уничтожены квартиры с четвертого по восьмой этаж.
- Погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Трое погибших оказались семьей – отец, мать и сын. В живых осталась их дочь, которая в это время находилась в ванной комнате. Отец работал на железной дороге.
- Вероятной причиной взрыва называют утечку газа.
- Секцию многоэтажки, где произошел взрыв, восстанавливать не будут. Ее снесут. Там было 40 квартир. Власти пообещали предоставить жилье взамен.