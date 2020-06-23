В результате взрыва дома на Позняках погибли двое сотрудников "Укрзализныци". А в разрушенном доме 11 квартир принадлежало семьям железнодорожников, где проживало 40 железнодорожников и членов их семей.

В компании решили выплатить финансовую помощь семьям пострадавших. Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

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На данный момент 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции "Киев-Пассажирский".

В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва в жилом доме, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду.

Также компания рассмотрит вопрос предоставления одноразовой целевой финансовой помощи 11 семьям, пострадавшим в результате взрыва. Размер помощи составит от 100 тысяч до 500 тысяч гривен на одну семью.

Расходы на организацию похорон погибших работников тоже возьмет на себя "Укрзализныця".

Взрыв дома на Позняках: главное