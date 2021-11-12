"Светился" в криминале и имеет удостоверение УБД, – СМИ о водителе, сбившем 2 детей в Харькове

В Харькове 11 ноября Toyota Land Cruiser жестко сбил 2 детей. Впоследствии стало известно, что управлял внедорожником 34-летний Дмитрий Лысенко. Он ранее уже "светился" в криминале, а также имеет удостоверение участника боевых действий.

Об этом журналистам 12 ноября сообщили анонимные источники. Впоследствии личность водителя также озвучил один из депутатов горсовета Харькова.

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Было очень мало информации

По данным СМИ, Лысенко в 2020 году разыскивала полиция. Он тогда якобы совершил кражу. Следует отметить, что тогда у правоохранителей было очень мало сведений о мужчине.

В частности, на это указывает, что в материалах уголовного розыска было очень старое фото. Однако это не помешало его задержать.



Материалы о розыске Лысенко в 2020 году / Фото Obozrevatel

Подробнее об этой краже

По данным следователей, Лысенко 20 июня 2020 года проник в жилье своего соседа по коммунальной квартире. Оттуда он, якобы, унес фотоаппарат Canon 5D Mark III с объективом Canon EF 50 миллиметров, а также зарядное устройство.

В общей сложности сумма украденного составила почти 30 тысяч гривен. Впоследствии следствие установило, что технику подозреваемый сразу сдал в ломбард. Однако через несколько дней после этого он выкупил фотоаппарат обратно и отдал соседу. Во время суда он заявил, что искренне раскаивается.

Всплыли данные с наркотиками

В ходе этого расследования оказалось, что мужчина уже фигурировал в "делах" о наркотических веществах. Однако в течение 5 лет он не обращался в психоневрологический диспансер.

Дело ограбления соседа дошло до суда 5 мая 2020 года. Тогда Лысенко признали виновным и приговорили к 1 году условного заключения. В суде констатировали, что было назначено "необходимое и достаточное наказание для исправления".

Что известно об этом автомобиле

Депутат Игорь Черняк обнародовал имя водителя в своем фейсбуке. Он также подтвердил, что автомобиль принадлежал сыну чиновника. Однако того якобы ранее лишили прав из-за вождения в состоянии наркотического опьянения.

Картина маслом: сначала на машине ездит сын чиновника под веществами, затем машина попадает другому субъекту под веществами,

– написал Черняк.

Кратко об этом ДТП