Впоследствии стало известно, что в ДТП пострадали по меньшей мере 3 человека. О том, в каком они состоянии, рассказали уже утром на следующий день.

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Один человек в отделении хирургии

Медикам пришлось оказывать помощь трем людям. Об этом рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. По его словам, это были 2 мужчины и 1 женщина. Каждому из потерпевших примерно 30 лет.

Впоследствии аварию также прокомментировали в пресс-службе горсовета Харькова. Там отметили, что в больницу все же доставляли только 2 травмированных. Женщина получила помощь амбулаторно и покинула медучреждение.

А вот мужчина находится в отделении нейрохирургии. Он получил сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы и лица.

Что известно об этой аварии

Mitsubishi Outlander на большой скорости протаранил Chevrolet Aveo, зацепился за бордюр и опрокинулся. Перед этим водитель Mitsubishi устроил ДТП на Новых Домах, а также на перекрестке Салтовского шоссе и проспекта Ландау.

Местный адвокат сообщил, что за рулем мог находиться полицейский из Сумщины. По словам очевидцев, он был пьян, когда вылез из опрокинутого авто.

Жесткая авария на Салтовском шоссе / Фото из телеграма "СТО Харьков" и ХС