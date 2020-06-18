Ограничения из-за карантина влияют на выручку ресторанов, кафе и других заведений. В некоторых областях Украины заведениям позволили принимать посетителей в помещениях, однако заведения в Киеве и нескольких областях работают на вынос или обслуживают только летние площадки из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Больше всего заведения общественного питания пострадали в апреле, тогда их выручка составила лишь 26% от выручки в феврале, отмечает компания Poster.

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После ослабления карантина, во второй половине мая заведениям питания стало легче. Свою деятельность восстановили 70% заведений общественного питания, а после открытия летних площадок средняя выручка достигает 50% от докризисного периода.

Сколько потеряли кафе и рестораны

За четыре недели апреля-мая:

Ресторан – -58%;

Бар – -61%;

Бургерная – -50%;

Кафе – -45%;

Пекарня – -49%;

Пиццерия – -33%;

Фастфуд – -31%;

Суши – -27%;

Кофейня – -30%;

Доставка – 13%.



Сколько потеряли кафе за время карантина / Инфографика 24 канала