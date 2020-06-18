Жесткие условия карантина: как пострадали кафе
Ограничения из-за карантина влияют на выручку ресторанов, кафе и других заведений. В некоторых областях Украины заведениям позволили принимать посетителей в помещениях, однако заведения в Киеве и нескольких областях работают на вынос или обслуживают только летние площадки из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Больше всего заведения общественного питания пострадали в апреле, тогда их выручка составила лишь 26% от выручки в феврале, отмечает компания Poster.
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После ослабления карантина, во второй половине мая заведениям питания стало легче. Свою деятельность восстановили 70% заведений общественного питания, а после открытия летних площадок средняя выручка достигает 50% от докризисного периода.
Сколько потеряли кафе и рестораны
За четыре недели апреля-мая:
- Ресторан – -58%;
- Бар – -61%;
- Бургерная – -50%;
- Кафе – -45%;
- Пекарня – -49%;
- Пиццерия – -33%;
- Фастфуд – -31%;
- Суши – -27%;
- Кофейня – -30%;
- Доставка – 13%.
Сколько потеряли кафе за время карантина / Инфографика 24 канала