Жесткий карантин в Украине: какова ситуация на улицах Киева и Львова – фото, видео
Сегодня, 6 апреля, в Украине ужесточили условия карантина. Отныне выходить на улицу можно только в масках и не более чем по двое людей. Придерживаются ли украинцы новых правил – читайте дальше.
Киев
По информации корреспондентки 24 канала, сейчас парки и скверы Киева почти пустые, можно встретить лишь людей, которые выгуливают собак.
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На въезде в Гидропарк находится много правоохранителей, которые контролируют соблюдение карантина. Однако не обошлось и без нарушителей, так, утром полиции удалось задержать двух человек, которые хотели пройти на спортивную площадку и не имели при себе документов.
Улицы Киева во время карантина: фото 24 канала
Смотрите видео о соблюдении карантина в Киеве:
Кроме этого, любители спорта организовали протест из-за закрытия Гидропарка. Один из участников даже провел трансляцию в фейсбуке во время спора с правоохранителями.
Львов
На улицах Львова несмотря на жесткий карантин много людей находятся как на центральных улицах городах, так и в парках. Некоторые из них даже не знают о новых ограничениях.
Смотрите видео о ситуации на улицах Львова:
Усиление карантинных мероприятий: что изменилось
- С 6 апреля выходить на улицу можно не более чем вдвоем. Исключение – сопровождение детей в возрасте до 14 лет.
- Все обязательно должны ходить в масках, а при себе иметь документы.
- Запрещено проводить время на спортивных и детских площадках, а также в парке. Исключение – если выгуливаете собаку.
- Гулять с детьми при этом можно, но не в людных местах.
- В обязательной самоизоляции отныне должны быть все, кто старше 60-ти лет. Дальше чем на 2 километра могут выходить лишь те пенсионеры, которым некого попросить купить им еду или лекарства.
За нарушение правил карантина украинцам грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Новые карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала
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