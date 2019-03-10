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      "Жестокая хунта кормит не с лопат, а тарелочек": на Донбассе испекли самый большой блин Украины

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      Крупнейший блин Украины
      Крупнейший блин Украины / facebook.com/profile.php?id=100004665041432

      В украинском городе Дружковка, что на Донбассе, испекли гигантский блин. Размеры блина официально признали рекордными и занесли в Национальный реестр рекордов Украины.

      Об этом рассказала на своей странице Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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      Самый большой блин Украины изготовили и, конечно, съели в городе Дружковка Донецкой области. Блин диаметром в три метра вошел в Реестр рекордов, в категорию "Кулинарное искусство".

      Млинець
      Перевернуть его не могли, поэтому жарили по уникальной технологии – водкой

      "Вот так Донбасс поздравил Украину с весной! Самый большой блин, похожий на солнце, испекли сегодня в Дружковке", – написала Ветрова в своем посте. К слову, такой блин впервые вносится в категорию рекордов Украины.

      Млинець
      Блин, похожий на солнце

      Тем временем пользователи соцсетей не могли удержаться от шутки, ведь вспомнили случай, который произошел в России в 2018 – там людей кормили блинами прямо с лопаты.

      Росія
      В Ставрополе блины раздавали людям лопатами

      Разницу не могли не заметить, что отразилось в комментариях в разных соцсетях. "Жестокая хунта кормит не с лопат, а с тарелочек", – например, написал в Tweeter пользователь с ником "Пушистый укроп".

      Дружківка
      "Геноцид в разгаре", – саркастически отметил "Пушистый укроп"

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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