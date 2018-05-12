Жестокая массовая драка произошла в Киеве: опубликовано видео

В Киеве на Подоле в ночь на субботу, 12 мая, на перекрестке улиц Хорива и Межигорской, произошла массовая драка, в которой участвовали не менее 20 человек.

Инцидент произошел около трех часов ночи, сообщает "Информатор".

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Как рассказали очевидцы, к компании, которая отдыхала возле бара, подошли семеро людей спортивного телосложения, которые были нетрезвы, и стали провоцировать конфликт.

Люди, которые на то время находились в баре, якобы пытались мирно успокоить парней, но те были настроены решительно и все-таки затеяли драку, избив троих человек. В это время рядом проезжал полицейский патруль, который испугал провокаторов, и они убежали в темные дворы.

Однако, уже через пол часа нападавшие снова вернулись в заведение и попытались продолжить драку. Полицейские вызвали подкрепление и через несколько минут на место событий прибыли еще три экипажа патрульных и полиция охраны.

Драка переместилась на проезжую часть, а правоохранители, чтобы развести стороны конфликта, применили дубинки, при этом всячески пытаясь пресечь новые столкновения.

Как отмечается, в результате обе стороны отказались писать заявления в полицию.

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