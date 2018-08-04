Жестокие нападения среди подростков: как в Украине борются с травлей в школе

Жестоко избивали и снимали все на телефон: в Одессе школьницы издевались над сверстницей. Девушку повалили на землю и начали пинать ногами. Все это стало известно только благодаря местным активистам.

Эти девушки еще учатся в школе. Из видео понятно: избиение они тщательно спланировали. Свою жертву завели в уединенное место. Забрали у нее телефон и личные вещи. Повалили на землю и начали жестоко избивать. Ей оставалось лишь беспомощно закрывать лицо руками.

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В девичьей компании был парень, его голос слышен за кадром. Дает советы, как лучше бить. Из-за отношений с парнями этот конфликт и произошел. И никто бы и не знал, если бы не аноним, который сообщил активистам. Именно благодаря активистам об этом узнала полиция. Там уже открыли уголовное производство.

Пострадавшей девушке тем временем предоставляют психологическую помощь. В этом заверила омбудсмен Людмила Денисова. Просит сообщать о таких случаях, ведь их много.

В прошлом году на Херсонщине свою ровесницу жестко избила 14-летняя школьница, а в Чернигове издевались над 15-летней. И всегда кто-то все тщательно снимает и заливает в соцсети, чтобы похвастаться. Об этих случаяхполиция узнает лишь благодаря огласке в СМИ. А чаще о них не знает, потому что жертвы боятся и молчат. Хотя почти 90% украинских учеников сталкивались с этой проблемой: либо становились жертвами, или видели, как издеваются над другими. И здесь все зависит от внимательности родителей.

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В школах часто закрывают глаза на булінг, это признают даже в Министерстве образования. Там начали кампанию борьбы с травлей: снимают ролики, организуют встречи со школьниками и привлекают известных людей. Например, в марте рассказал украинским детям свою историю противостояния буллингу Ник Вуйчич. Он обещает каждые полгода посещать Украину в рамках проекта "Безопасная школа". Ник Вуйчич – христианский проповедник, мотивационный тренер и директор некоммерческой организации "Жизнь без конечностей" (англ. Life Without Limbs).

Ник Вуйчич с семьей

Напомним, правоохранительные органы начали расследование по факту жестокого избиения школьницы группой учеников в Одессе, которое было обнародовано в сети и вызвало большой резонанс в городе.