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Жестокий одесский репетитор объяснила избиение своих учеников

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Репетитор из Одесской области, которая бьет своих учеников
Репетитор из Одесской области, которая бьет своих учеников / Скриншот из видео

Репетитор из Одесской области 72-летняя Раиса Лавренко прокомментировала свое жестокое обращение с учениками. Так, женщина заявила, что она "сделала то, чего не делал никто".

Об этом сообщает ТСН.

Напомним, в Одесской области правоохранители начали уголовное производство по факту избиения детей репетитором. В сеть попало видео, как еще в 2016 году репетитор во время занятий сильно бьет своего ученика, обзывает его и угрожает задушить ребенка.

"Мне 72 года. И я хочу потом перед Богом сказать: "Я сделала то, чего не сделал никто". Я перегнула палку ... Я виновата, но я подняла ребенка. Меня скоро там (перед Господом) будут судить", – рассказала Лавренко журналистам.

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Когда журналисты пришли к репетитору домой, то оказалось, что женщина до сих пор преподает. Прямо в момент интервью в квартире Лавренко находились несколько детей. Одна из учениц рассказала, что жестокость "не до синяков" репетитор проявляла и к ней. При этом сама женщина это не отрицала, а сказала, что могла дать подзатыльник, "чтобы была честной девочкой".

Лавренко объяснила, что хотела сделать как лучше. Женщина утверждает, что ее учеников педагоги признали безнадежными, а она таким образом пыталась дать им знания и привить любовь к учебе.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Дети Образование Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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