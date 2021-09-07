Несколько нападавших набросились на мужчину на улице Тютюнника. Об этом сообщили журналистам 24 канала в полиции Кривого Рога.

На этом предприятии Расплавленным железом залило человека: на криворожском заводе произошел несчастный случай

На предприятии все подтвердили

Пострадавшего госпитализировали во 2 городскую больницу. Правоохранители после инцидента открыли уголовное производство по статье о хулиганстве совершенном группой лиц. Она предусматривает до 4 лет тюрьмы. Сейчас личности нападавших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На предприятии в комментарии журналистам 24 канала подтвердили эту информацию. Там отметили, что потерпевший является заместителем директора Департамента инвестиций и инжиниринга. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако другие детали пока не разглашаются.

"Днепр оперативный" сообщает, что пострадавшему примерно 57 лет (родился в 1964 году). Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытой травмой черепа.