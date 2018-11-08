Жестоко убитую журналистку Маринову наградят посмертно: самое главное она получила при жизни

Жестоко убитую журналистку Викторию Маринову посмертно наградят премией за активную гражданскую позицию. Соответствующее решение принял Союз журналистов Болгарии. Правда, признание со стороны детей с инвалидностью, которыми занималась Виктория, она получила еще при жизни.

Об этом говорится на странице передачи "Детектор", ведущей и автором которой был Виктория Маринова.

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Даже если она и не была журналисткой по образованию (Маринова пришла в журналистику из модельного бизнеса, а затем заняла одну из руководящих должностей на телеканале TVN – 24 канал), но это было ее призваниее и она занималась этим делом с сердцем. Конечно, это заслуживает признания,

– говорят коллеги погибшей журналистки.

Также они опубликовали слова благодарности и признания от детей из Центра для молодых людей с инвалидностью, который в родном городе Мариновой Русе знают как Розовый дом. Заметим, что это одна из последних благотворительных инициатив Виктории и этим детям она неоднократно помогала.

"Признание и приверженность детей – это свидетельство ее огромного сердца, части которого будут носить с собой сотни и даже тысячи людей, что ее знали", – отмечают журналисты.

Церемония награждения состоится 9 ноября в столице Болгарии Софии. Вероятно, награду получат коллеги Мариновой из передачи "Детектор".

Напомним, 6 октября в Болгарии жестоко убили Викторию Маринову, административного директора и ведущую регионального канала TVN. Впоследствии полиция страны задержала одного из подозреваемых, но вскоре его отпустила. Правда, на следующий день в Германии задержали еще одного подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний умственно отсталый мужчина из города Русе по имени Северин Красимиров, который собственно и признался в совершении преступления. По версии следствия, убийство Мариновой не является связанным с ее журналистькою деятельностью, а является "спонтанным нападением с целью изнасилования". 12 октября Маринову похоронили в ее родном городке Русе.

Кто такая Виктория Маринова? Это жестоко убита болгарский журналистка. На протяжении многих лет она вела на местном частном телеканале TVN шоу о стиле жизни, также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований "Детектор". Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.