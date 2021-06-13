Жестокое избиение девушки в Харькове: полиция разыскала 16-летнего нападающего

В Харькове парень на глазах у сверстников жестко избил девушку. Инцидент произошел 11 июня, а уже через день, вечером 12 числа, после громкой огласки полиции удалось установить местонахождение злоумышленника.

Разыскали его на одной из улиц микрорайона Новые Дома. Сейчас юноша вместе с отцом находится в отделении полиции и дает объяснение.

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Обидчиком девушки оказался ее ровесник

По словам правоохранителей, к ним обратилась мать пострадавшей девочки. Последней – 14 лет.

В итоге полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 16-летний юноша.

Отец парня надеется замять инцидент

Как утверждают следователи, парень искренне раскаивается в том, что сделал. А его отец надеется примириться с семьей девочки.

Что грозит несовершеннолетнему нападающему

Ранее дело возбудили по статье об умышленном легком телесном повреждении. Однако 12 числа ее переквалифицировали в "Хулиганство".

Если суд докажет вину парня, ему максимально может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Парень избил девушку в Харькове: главное

Видео жестокого избиения обнародовал один из местных телеграмм-каналов. Наибольший резонанс оно получило 12 июня.

На кадрах видно, как группа подростков отдыхают на лавочке. И вдруг парень налетел на несовершеннолетнюю девушку и начал ее жестоко избивать кулаками, а потом еще и ногами. Последние мгновения были по-зверски жестокими – юноша взял девушку за волосы и ударил в лицо.

По словам матери девочки, ее дочь получила существенные травмы, в частности нападавший сломал ей нос. Сейчас пострадавшая находится дома, поскольку от госпитализации семья отказалась.

Также женщина рассказала, что ее ребенок был знаком со злоумышленником. А тот набросился на нее с кулаками за то, что девушка повысила на него голос.

Добавим, что в сети появилось видео извинения изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.

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