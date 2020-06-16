Прошел год после избиения оператора 24 канала Вадима Макарюка в Харькове. Дело до сих пор не дошла до реального рассмотрения в суде.

Последнее подготовительное заседание состоялось еще в феврале 2020 года, сообщает 24 канал.

Об избиении В Харькове во время съемок напали на оператора 24 канала: он в реанимации с инсультом

Тогда суд вернул обвинительный акт прокуратуре за жалобы адвокатов подозреваемых. Прокурор на это подал апелляцию.

Адвокат пострадавшего Сергей Перепелица отметил: обвинение является конкретным. Никаких нарушений прав обвиняемых, как утверждает сторона защиты, нет.

Мы должны как можно скорее перейти к судебному разбирательству. Ведь лица, виновные в этом, должны быть наказаны,

– подчеркнул он.

16 июня апелляционный суд области не нашел недостатков в обвинении. Поэтому дело вернут на рассмотрение районного суда.

Что известно об избиении оператора

Вадима Макарюка жестоко избила группа молодых людей во время съемки конфликта на местном рынке "Барабашово": залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом.

Пострадавший оператор 24 канала Вадим Макарюк

Вследствие кровоизлияния в мозг у Вадима случился инсульт. Мужчина получил инвалидность 2 группы. Тогда полиция задержала 4 мужчин.