В одной из маршруток Днепра 18 июля произошел громкий инцидент – несколько пенсионерок и неуравновешенный мужчина вступили в перепалку с женщиной и сильно ее избили.

Подробнее об избиении женщины в маршрутке Днепра

Как рассказал глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, инцидент произошел в маршрутке №101. Девушка заплатила за два места и не хотела, чтобы рядом еще кто-то сидел. По словам очевидцев, к ней должен был кто-то подсесть, а некоторые утверждают, что от женщины было слышно запах спиртного, пишет "Информатор".

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В результате больше всего возмутились пенсионерки. Пожилые женщины решили, что это непозволительная роскошь – занимать два места. Поэтому одна из них демонстративно села рядом, наплевав на просьбу, и не менее демонстративно начала читать книгу.

В итоге вспыхнула словесная перепалка – старшие пассажирки начали оскорблять молодую женщину, плевались, ругались матом. А потом к спору присоединился неадекватный мужчина, который подошел к девушке и ударил ее трижды в лицу кулаком, после чего молодая женщина ударилась о перила и стекло головой. Кроме того, к применению силы приобщались несколько других пассажиров – они тащили пассажирку за волосы.

Но на этом инцидент не закончился. В заключение женщину вытащили из маршрутки, побив и разорвав футболку. За нее попыталась вступиться лишь одна женщина. Зато водитель и другие пассажиры молчали. Не вызывали на место происшествия и правоохранителей.

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Другая версия конфликта

Одна из пассажирок, которые ехала в салоне, рассказала, то потерпевшая не оплатила проезд и первой начала оскорблять людей, сидевших в маршрутке. Она утверждает, что молодая женщина была сильно пьяной и во время конфликта ударил ногой по голове пожилую женщину.

Относительно действий мужчины, по словам очевидицы, тот якобы сначала попросил пассажирку вести себя достойно и не материться, но в конце концов не выдержал я и ударил ее.

Очевидица добавила, что она позвонила в полицию после того, как женщину вывели, но ждать приезда правоохранителей не стала.

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Начало конфликта в маршрутке Днепра и, как следствие, избиение женщины: видео