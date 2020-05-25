Жестокое обезглавливание ребенка в Харькове: кто мог убить девочку – мать или дядя

В середине мая в Харькове произошло жуткое убийство несовершеннолетней Кристины Пьяновой. В преступлении подозревают ее мать Татьяну. Соседи в основном положительно отзываются о женщине и называют ее мамой с большой буквы. В то же время люди не верят в то, что могло произойти. Вероятным убийцей также называют дядю, но эксперты о его причастности пока сказать не могут.

Об этом стало известно по итогам передачи "Говорит Украина". Эфир, посвященный зарьковскому убийству, вышел 15 мая на телеканале "Украина".

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Соседи рассказали о семье Татьяны и Кристины

По словам Татьяны Поливоды, которая называет себя приемной бабушкой погибшей девочки, вечером перед убийством ничего не предвещало беды. Также она говорит, что у Татьяны не замечала никаких умственных отклонений раньше.

Только могла в качестве наказания забрать телефон или гулять не пустить, телевизор не позволить смотреть. Как мать она была очень хорошей. Могла себе во всем отказать, зато старалась, чтобы ребенок был сытым и одетым. Покупала ей дорогие вещи, а сама в одной курточке, сапогах и джинсах ходила где-то лет 5,

– рассказала Татьяна Поливода.

Соседи это подтверждают и говорят, что мать просто тряслась над своей дочерью. Бралась за любую работу, чтобы обеспечить свою дочь.

"Татьяна работала в детском саду для умственно отсталых детей. И ее дети безумно любили. И перед тем, как устроиться на работу в такое заведение, нужно пройти медкомиссию. Иначе ее бы на работу не взяли", – говорит одна из знакомых Татьяны.

В то же время названая бабушка добавляет, что Татьяну кто-то подставил и она могла своего ребенка найти уже убитым.

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Была ли Татьяна психически больна

Адвокат Игорь Негиевич заметил, что телесные повреждения различными ножами и отсеченная голова свидетельствуют о надругательстве над телом. То есть убийство мог совершить психически неуравновешенный человек.

Юрист-криминолог Анна Маляр, со своей стороны, подчеркнула, что здесь нельзя сразу делать точные выводы. Поскольку человек может быть в таком состоянии не только потому что он причастен, но и потому, что может быть свидетелем убийства своей дочери. И не все мамы после такого оставаются в нормальном уравновешенном состоянии.

То есть ее состояние точно было изменено под влиянием каких-то травмирующих обстоятельств. А пока делать выводы, что это именно она – убийца и она является психически больной, рановато,

– говорит Анна Маляр.

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Мог ли убить девочку ее дядя

Дядя девочки Антон прошел полиграф .По словам полиграфолога Игоря Ищука, во время процедуры он вел себя спокойно и пытался все детально рассказать. Специалист добавляет, что мужчина и девочка находились в нейтральных отношениях. Поскольку погибший ребенок видел его чаще всего пьяным.

Насчет развращения – ложиться рядом и тому подобное – Антон не помнит подобных фактов. Эти вопросы мы задавали, но реакции, что он скрывает информацию, мы не обнаружили. Но исключать, что подобное могло произойти в состоянии алкогольного опьянения, мы не можем. Ведь предметом исследования является память лица и исключительно на этом мы можем базировать свои выводы,

– говорит эксперт.

Полиграфолог добавляет, что взаимоотношения Антона и Татьяны были напряженными и порой даже доходило до ссоры.

"Они живут рядом, поэтому есть подозрение, что Антон мог что-то слышать, мог видеть или участвовать в определенных моментах. Но на самом деле он всего этого не слышал, и узнал, что Кристина умерла, действительно утром. Никаких криков он не слышал и не видел, кто убивал", – подчеркнул Игорь Ищук.

Он делает вывод, что к убийству дядя девочки пока отношения не имеет.