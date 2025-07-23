Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о мужчине, который пытался утопить собаку в Одесской области?

На одном из пляжей в Одесском районе 38-летний мужчина пытался утопить в море собаку. Об этом полиции сообщили очевидцы.

Неравнодушные граждане вмешались и спасли животное. Его уже доставили в ветеринарную клинику.

Полиция начала уголовное производство по статье 299 "Жестокое обращение с животными". Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Обратите внимание! За жестокое обращение с животными предусмотрено лишение свободы.

К слову, ранее в Днепре нашли тела восьми мертвых щенков возле одного из домов в Новокодакском районе.

Полиция также начала уголовное производство. Обстоятельства гибели животных выясняют.