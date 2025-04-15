Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции области, которая об этом проинформировала 14 апреля.

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По данным пресс-службы, информацию об инциденте полицейские обнаружили в понедельник, 14 апреля, примерно в 17:30 в одном из телеграмм-каналов.

Так, на видео видно, что неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленников,

– говорится в сообщении.

Вскоре в пресс-службе добавили, что по факту жестокого обращения с животными следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 299 УК.

"На поиски злоумышленника и установления всех обстоятельств происшествия привлекли работников уголовного розыска, следователей и сотрудников уголовного анализа", – говорится в сообщении полиции.

Указывается, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, что в Черниговской области мужчина бил собаку головой о бетонный столбик, вызывая таким образом существенную боль и страдания. Это в дальнейшем повлекло гибель животного.