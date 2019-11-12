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      Жестокое избиение АТОшника Панова в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

      47 Читати новину українською
      Игорь Панов
      Игорь Панов / Фото из соцсетей

      Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения двоим подозреваемым в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены Оксаны. Один из них – сын потерпевшей, другой – его товарищ. Свою вину мужчины не признают.

      Судьи согласились с предложением прокуратуры и вынесли решение: взять подозреваемых под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

      Важно: В Киеве в подъезде нашли ветерана АТО с женой с проломленными головами

      Как уточнила спикер прокуратуры Надежда Максимец, на допросах подозреваемые отмалчивались, защита просила для них домашний арест.

      К слову, после задержания мужчин элементы их одежды, предполагаемые орудия преступления и другие вещественные доказательства взяли на экспертизу.

      Что известно о нападении на АТОшника Панова и его жену?

      • Обоих нашли в подъезде их дома с проломленными черепами.
      • Нападение на ветерана и его жену было совершено 10 ноября.
      • Пострадавших отправили в 17-ю больницу, где уже провели срочные операции. Так, Панову уже сделали 16 переливаний крови.
      • Ветеран российско-украинской войны находится в критическом состоянии. По состоянию на 12 ноября его перевели в военный госпиталь в отделение нейрореанимации. Он – в коме.
      • Ситуация с его женой лучше – она уже пришла в себя, с ней беседовала полиция.
      • Следствие убеждено: к нападению причастны сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с супругами.
      • Причиной жестокого нападения считают телефонную ссору между мамой и сыном. Панова же избили, потому что вступился за женщину.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Решение суда Криминальные новости Новости Киева Прокуратура Киева Постраждалі АТО
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