Жестокое избиение АТОшника Панова в Киеве: подозреваемых взяли под стражу
Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения двоим подозреваемым в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены Оксаны. Один из них – сын потерпевшей, другой – его товарищ. Свою вину мужчины не признают.
Судьи согласились с предложением прокуратуры и вынесли решение: взять подозреваемых под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.
Важно: В Киеве в подъезде нашли ветерана АТО с женой с проломленными головами
Как уточнила спикер прокуратуры Надежда Максимец, на допросах подозреваемые отмалчивались, защита просила для них домашний арест.
К слову, после задержания мужчин элементы их одежды, предполагаемые орудия преступления и другие вещественные доказательства взяли на экспертизу.
Что известно о нападении на АТОшника Панова и его жену?
- Обоих нашли в подъезде их дома с проломленными черепами.
- Нападение на ветерана и его жену было совершено 10 ноября.
- Пострадавших отправили в 17-ю больницу, где уже провели срочные операции. Так, Панову уже сделали 16 переливаний крови.
- Ветеран российско-украинской войны находится в критическом состоянии. По состоянию на 12 ноября его перевели в военный госпиталь в отделение нейрореанимации. Он – в коме.
- Ситуация с его женой лучше – она уже пришла в себя, с ней беседовала полиция.
- Следствие убеждено: к нападению причастны сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с супругами.
- Причиной жестокого нападения считают телефонную ссору между мамой и сыном. Панова же избили, потому что вступился за женщину.