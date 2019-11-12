Жестокое избиение АТОшника Панова в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения двоим подозреваемым в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены Оксаны. Один из них – сын потерпевшей, другой – его товарищ. Свою вину мужчины не признают.

Судьи согласились с предложением прокуратуры и вынесли решение: взять подозреваемых под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

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Как уточнила спикер прокуратуры Надежда Максимец, на допросах подозреваемые отмалчивались, защита просила для них домашний арест.

К слову, после задержания мужчин элементы их одежды, предполагаемые орудия преступления и другие вещественные доказательства взяли на экспертизу.

Что известно о нападении на АТОшника Панова и его жену?