01:05
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Жестокое избиение атовца в Киеве: к делу может быть причастен сын его жены

      146 Читати новину українською
      К нападению на Игоря "Хана" Панова может быть причастен сын его жены
      К нападению на Игоря "Хана" Панова может быть причастен сын его жены / фото с фейсбука

      В Киеве чуть ли не до смерти избили ветерана войны на Донбассе Игоря "Хана" Панова и его жену Оксану. По данным столичной полиции, к нападению причастны сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с супругами.

      Правоохранители уже задержали обоих подозреваемых, сообщает полиция Киева.

      К слову: В Киеве в подъезде нашли ветерана АТО с женой с проломленными головами

      Мы установили, что накануне вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим,
      – рассказывает начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

      Позже парень позвал своего друга, с которым они и избили супругов. После этого ребята убежали, а соседи обнаружили в подъезде Игоря и Оксану с проломленными головами. Игоря и Оксану доставили в больницу, где их прооперировали.

      Впоследствии полиция задержала обоих нападавших. Им инкриминируют покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

      Что известно о состоянии "Хана" и его жены Оксаны?
      При трепанации черепа у Игоря "Хана" Панова началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний. Ветеран российско-украинской войны находится в критическом состоянии.

      Зато ситуация с его женой немного лучше - она ​​реагирует на внешние раздражители.

      blog_ava
      Видео расистского скандала и красной карточки Тайсона в матче "Шахтер" – "Динамо"
      10 ноября
      774
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины АТО Полиция Постраждалі Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      10 ноября , 23:10 Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      Андрій Шляхтін 153
      Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      10 ноября , 22:25 Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      Ірина Вихрущ 191
      Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      10 ноября , 22:00 Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      Блоги тижня 856
      Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии
      10 ноября , 20:00 Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии
      Ірина Вихрущ 234
      Будут ли внеочередные выборы в Раду и опасные химикаты на территории Украины – видео недели
      10 ноября , 19:30 Будут ли внеочередные выборы в Раду и опасные химикаты на территории Украины – видео недели
      96
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук