Жестокое избиение атовца в Киеве: к делу может быть причастен сын его жены

В Киеве чуть ли не до смерти избили ветерана войны на Донбассе Игоря "Хана" Панова и его жену Оксану. По данным столичной полиции, к нападению причастны сын Оксаны и его друг, который жил в одном подъезде с супругами.

Правоохранители уже задержали обоих подозреваемых, сообщает полиция Киева.

К слову: В Киеве в подъезде нашли ветерана АТО с женой с проломленными головами

Мы установили, что накануне вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим,

– рассказывает начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Позже парень позвал своего друга, с которым они и избили супругов. После этого ребята убежали, а соседи обнаружили в подъезде Игоря и Оксану с проломленными головами. Игоря и Оксану доставили в больницу, где их прооперировали.

Впоследствии полиция задержала обоих нападавших. Им инкриминируют покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Что известно о состоянии "Хана" и его жены Оксаны?

При трепанации черепа у Игоря "Хана" Панова началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний. Ветеран российско-украинской войны находится в критическом состоянии.



Зато ситуация с его женой немного лучше - она ​​реагирует на внешние раздражители.