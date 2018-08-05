Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели
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В Одессе группа подростков жестоко избила девочку
31 июля в Одессе вблизи заброшенного детского сада и школы №69 группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу.
Соответствующее видео обнародовала одесситка Екатерина Гринкевич-Розкидная в Facebook.
Вся драка сопровождалась криками "Как оно – быть потаскухой?" и нецензурной лексикой. На кадрах видно, как группа девушек руками и ногами бьют беззащитную школьницу, толкнув ее на землю. Жертву бьют по голове, животу, часто бьют в лицо, унижают и таскают за волосы.
В избиении принимали участие сразу несколько девушек, а парни стояли рядом и наблюдали за тем, что происходит. В конце видеозаписи подростки вытряхнули содержимое сумочки избитой девочки на землю и забрали ее вещи себе.
Отмечается, что большинство участников конфликта являются несовершеннолетними, поэтому им удастся избежать уголовной ответственности.
По словам детского психолога Марии Штуперы, пострадавшей девочке понадобиться минимум год, чтобы пройти реабилитацию после инцидента. Наказанными будут только родители подростков, но символично. Ведь законом в похожих ситуациях предусматривается взыскание символического штрафа в размере 51 гривны.
Смотрите видео про детский буллинг
Журналисты провели рейд по киоскам с шаурмой в Киеве
В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой по состоянию на вечер 1 августа выросло до 70 человек. При этом среди пострадавших – 10 детей.
Отмечается, что 33 случая отравления (из них 3 случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Еще 26 человек (среди них 2 детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенными в МАФе в кафе "Речной порт" на Почтовой площади.
В ведомстве уточнили, что из 70 пострадавших 10 человек не госпитализированы. Предварительный диагноз пострадавших – сальмонеллез. Кроме того, 11 случаев отравления, из них 5 среди детей, связаны с употреблением шаурмы на Оболони. Еще 1 случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".
Смотрите видео о журналистском рейде по киоскам с шаурмой
В Киеве вандалы остановили электричку и разрисовали ее
31 июля в Киеве группа подростков в масках буквально напала на городскую электричку. Ребята при этом бросали в нее камни, в результате чего пострадал один пассажир. Инцидент произошел между станциями "Сырец" и "Вышгородская".
Ребята выбежали на дорогу, остановили поезд и начали разрисовывать его краской. Пострадали и пассажиры – случайные свидетели такого флешмоба. От испарений краски людям в вагоне стало плохо.
В полиции сейчас изучают видео с камер наблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы найти злоумышленников. Расследуют нападение как хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного ущерба.
Смотрите видео о нападении подростков на электричку
Почему Facebook массово блокирует аккаунты украинцев
Аккаунты людей с проукраинской позицией все чаще блокируют в Facebook. Интересно, что блокируют даже за сообщения трехлетней давности.
Активно блокировать украинцев в Facebook начали с 2014 года, когда Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс. Тогда активизировалась не только армия террористов, а армия так называемых ботов.
Нескольких десятков недовольных пользователей достаточно, чтобы ваш аккаунт заблокировали на три дня или даже на месяц. Но Марк Цукерберг отрицал причастность России к этому. Он пояснил, что украинцев блокируют из-за так называемой лексики ненависти. Хотя иногда причины указывают просто наугад, а все равно блокируют.
Смотрите видео о причинах блокировки аккаунтов украинцев
Убийство российских журналистов в Африке: почему Кремль снова "бросил своих"
В России традиционно открещиваются от всего: и от частной армии президента, и даже от убитых. Мол, еще нужно проверить имеют ли они гражданство Российской Федерации.
Поехали в Африку снимать фильм о "карманной армии Путина" и не вернулись – трех российских журналистов 31 августа нашли убитыми.
Во вторник, 31 июля Орхан Джемаль погиб. Его вместе с коллегами Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым нашли убитыми в Центральноафриканской Республике. Они поехали туда снимать документальный фильм о боевиках частной путинской военной компании Вагнер. Планировали посетить базу, где, по данным СМИ, могут находиться российские наемники.
Журналист Орхан Джемаль критиковал российскую власть за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, ибо видел, что там происходит, собственными глазами. В общем, он работал чуть ли не во всех горячих точках: Южная Осетия, Афганистан, Иран, Сирия, Ливан. В Ливии получил тяжелое ранение, где едва не потерял ногу. Однако это его не остановило.
На пути мужчин якобы остановили на блокпосту, а впоследствии их нашли расстрелянными возле машины. Смерть журналистов подтвердили в миссии ООН. А вот в России – традиционно, еще ищут доказательства, точно ли это были граждане федерации.
Смотрите видео об убийстве российских журналистов в Африке