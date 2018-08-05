Жестокое избиение девушки сверстниками и массовое отравление шаурмой – топ-5 видео недели

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой по состоянию на вечер 1 августа выросло до 70 человек. При этом среди пострадавших – 10 детей.

Отмечается, что 33 случая отравления (из них 3 случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Еще 26 человек (среди них 2 детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенными в МАФе в кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

В ведомстве уточнили, что из 70 пострадавших 10 человек не госпитализированы. Предварительный диагноз пострадавших – сальмонеллез. Кроме того, 11 случаев отравления, из них 5 среди детей, связаны с употреблением шаурмы на Оболони. Еще 1 случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

Смотрите видео о журналистском рейде по киоскам с шаурмой

В Киеве вандалы остановили электричку и разрисовали ее

31 июля в Киеве группа подростков в масках буквально напала на городскую электричку. Ребята при этом бросали в нее камни, в результате чего пострадал один пассажир. Инцидент произошел между станциями "Сырец" и "Вышгородская".

Ребята выбежали на дорогу, остановили поезд и начали разрисовывать его краской. Пострадали и пассажиры – случайные свидетели такого флешмоба. От испарений краски людям в вагоне стало плохо.

В полиции сейчас изучают видео с камер наблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы найти злоумышленников. Расследуют нападение как хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия будет установлена сумма нанесенного ущерба.

Смотрите видео о нападении подростков на электричку

Почему Facebook массово блокирует аккаунты украинцев

Аккаунты людей с проукраинской позицией все чаще блокируют в Facebook. Интересно, что блокируют даже за сообщения трехлетней давности.

Активно блокировать украинцев в Facebook начали с 2014 года, когда Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс. Тогда активизировалась не только армия террористов, а армия так называемых ботов.

Нескольких десятков недовольных пользователей достаточно, чтобы ваш аккаунт заблокировали на три дня или даже на месяц. Но Марк Цукерберг отрицал причастность России к этому. Он пояснил, что украинцев блокируют из-за так называемой лексики ненависти. Хотя иногда причины указывают просто наугад, а все равно блокируют.

Смотрите видео о причинах блокировки аккаунтов украинцев

Убийство российских журналистов в Африке: почему Кремль снова "бросил своих"

В России традиционно открещиваются от всего: и от частной армии президента, и даже от убитых. Мол, еще нужно проверить имеют ли они гражданство Российской Федерации.

Поехали в Африку снимать фильм о "карманной армии Путина" и не вернулись – трех российских журналистов 31 августа нашли убитыми.

Во вторник, 31 июля Орхан Джемаль погиб. Его вместе с коллегами Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым нашли убитыми в Центральноафриканской Республике. Они поехали туда снимать документальный фильм о боевиках частной путинской военной компании Вагнер. Планировали посетить базу, где, по данным СМИ, могут находиться российские наемники.

Журналист Орхан Джемаль критиковал российскую власть за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, ибо видел, что там происходит, собственными глазами. В общем, он работал чуть ли не во всех горячих точках: Южная Осетия, Афганистан, Иран, Сирия, Ливан. В Ливии получил тяжелое ранение, где едва не потерял ногу. Однако это его не остановило.

На пути мужчин якобы остановили на блокпосту, а впоследствии их нашли расстрелянными возле машины. Смерть журналистов подтвердили в миссии ООН. А вот в России – традиционно, еще ищут доказательства, точно ли это были граждане федерации.

Смотрите видео об убийстве российских журналистов в Африке