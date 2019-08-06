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      Жестокое избиение протестующих в Москве – проявление страха Путина

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      Протесты за честные выборы в Москве
      Протесты за честные выборы в Москве / NewsIT

      Репрессии российских властей против участников протестов, возмущенных действиями избирательных комиссий при регистрации независимых кандидатов в Московскую городскую думу, перешли уже даже не через все "красные линии", а через все линии политической логики.

      Неоправданное свирепство

      Маховик репрессий раскручивается с каждым днем все сильнее, захватывает все большее количество людей – можно сказать, что российские силовики сами провоцируют массовые беспорядки и противостояние с властью. При этом не было никакого особого политического риска ни в регистрации немногочисленных независимых кандидатов, ни в более осторожном реагировании на протесты.

      Нашли виновных: Протесты за честные выборы в Москве: Россия обвинила во всем американцев

      Даже избрание в Московскую городскую думу всех, кого власти решили не допустить, не поколебало бы существующей монополии столичного мэра Сергея Собянина и – шире – кремлевского контроля над Москвой.

      Сергей Собянин
      Мэр Москвы Сергей Собянин / Фото РосСМИ

      Почему же они свирепствуют так, что вызывают недоумение даже умеренных сторонников власти? Почему увеличивают социальную базу протеста, заранее ставят под сомнение честность выборов и легитимность нового столичного парламента?

      Режимы с аллергией на конкуренци

      В поиске ответа на этот вопрос я вспоминаю первые демократические митинги в Москве, которые я освещал и в которых участвовал – в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Тогда ведь это тоже были первые массовые митинги после десятилетий коммунистической "заморозки" любого протеста. Тогда они тоже казались очень маргинальными и бесперспективными, а количество силовиков нередко превышало количество самих протестующих.

      Тогдашний режим, против которого выступали протестующие, казался незыблемым еще в большей степени, чем режим Путина. На момент начала протестов он существовал не двадцать, а семьдесят лет и был основан не только на любви к вождю, но и на безумной идеологии, которая, однако, привлекала большинство населения тогдашнего СССР. А отсталость и информационная закрытость советских людей была несравнима с отсталостью и информационной изолированностью современных россиян.

      Почему же власть так нервничала тогда, почему она нервничает сейчас? А потому, что и тогда, и сейчас мы имеем дело с режимом, который вообще не умеет существовать в условиях информационной и политической конкуренции.

      Коммунисты не выиграли ни одних честных выборов в России и Советском Союзе. Если быть точным: единственные честные выборы, выборы в Учредительное собрание, они с позором проиграли – при том, что контролировали власть. А все остальные выборы, в которых участвовали представители компартии, были имитацией. Как только на территорию России пришла гласность, коммунисты стали проигрывать одни выборы за другими, а там и вовсе превратились в политическую фата-моргану.

      Путин обречен проиграть "новому лицу"

      Режим Путина тоже оформлялся путем зачистки информационного поля страны. Да, при этом он был силен не только пропагандой, но и социальными преференциями. Но лишних "нефтедолларов" у Путина больше нет, осталась одна пропаганда. А это означает, что в случае начала очередной "гласности", в случае начала реальной политической конкуренции этот режим рухнет.

      При этом я не стану утверждать, что Путин проиграет какому-нибудь записному либералу, нет – его наследником может стать какой-нибудь шовинист или просто популист, какой-нибудь российский Зеленский. Но Путин обречен проиграть любому "новому лицу". И это именно то, чего российская власть старается не допустить.

      Она закручивает гайки все сильнее именно потому, что опасается любой – даже на уровне местного самоуправления – реальной политической конкуренции. Потому что именно в такой конкуренции и заключена кощеева смерть.

      Автор: Виталий Портников

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Протесты Новости России Публикации Владимир Путин Протесты в Москве Москва
      Источник: Belsat TV
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