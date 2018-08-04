Жестокое нападение на школьницу в Одессе: опубликовано фото участницы избиения

В социальной сети Facebook опубликовали фото, на которых запечатлена одна из участниц жестокого избиения школьницы в Одессе. Нападавшая является местной жительницей и учится в школе №8.

Соответствующими снимками поделилась пользовательница Лейла Салех.

24 канал сообщал, что 31 июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть потаскухой?" и нецензурной лексикой.

Полиция начала расследование инцидента. 4 августа омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пострадавшей девочке оказывают необходимую помощь, в частности, и психологическую.

Читайте также: Избиение девочки в Одессе: в полиции назвали причину жестокой расправы

Это одна из тех, кто жестоко избил девочку. Сейчас мы поднимем общественные организации и примем все меры в отношении этих детей! Елена Лютая. День рождения: 15 августа,

– говорится в сообщении.

"Я заберу у вас все, чем вы дорожите, если тронете то, что принадлежит мне". Елена Лютая молча удалила свою страницу. Вчера в 22:04. Это ее фото", – добавила Салех.