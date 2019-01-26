Жестокое нападение на журналистов в Киеве: появилась реакция США

Соединенные Штаты Америки обеспокоены новостью об избиении и ограблении журналистов проекта "Стоп коррупция", которые снимали сюжет о незаконной добыче песка.

Украинские журналисты и украинская общественность заслуживают тщательного и оперативного расследования, написало на своей странице в Facebook посольство США в Украине.

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Мы обеспокоены новостями о нападении на журналистов 24 января в Киеве. Журналистские расследования играют важную роль в демократических странах и в борьбе с коррупцией,

– говорится в сообщении.

Что случилось со съемочной группой "Стоп коррупции"?24 января неизвестные напали на журналистов, съемочную группу и правозащитников, которые готовили материал для сюжета о незаконной добыче песка на Выдубичах. У одного журналиста выбит зуб, а у оператора – черепно-мозговая травма. Нападавшие разбили окна и порубали топором машину, на которой активисты привезли журналистов. У одного из избитых забрали сумку с документами и деньгами, а потом скрылись на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией.



25 января стало известно о задержании полицией девятерых подозреваемых лиц. За разбойное нападение злоумышленники могут получить до 10 лет заключения.