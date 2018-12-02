Жестокое насилие над женщинами: как спастись от домашнего тирана в Украине

"Бьет значит любит" – это выражение было популярно в странах советского пространства. Тогда женщины боялись выносить эмоциональный "мусор" из дома, а домашнее насилие считали обыденностью семейной жизни. Сейчас эта фраза не пользуется популярностью, правда многие женщины все еще боятся противодействовать насилию.

Экспансия насилия выросла с начала войны на Донбассе. Кроме этого там участились нападения на женщин чужаками.

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В 2017 году в Украине зарегистрировали порядка 120 тысяч обращений женщин, которые с ним столкнулись. Тех, кто не решился – гораздо больше. Обращается за помощью только каждая десятая. Хотя эксперты советуют не страдать и не терпеть, а вызвать полицию.

Согласно законодательству должно быть срочное запретительное предписание. К примеру, приехали работники по вызову, где домашнее насилие, значит они должны обидчику выдать запретительное предписание и на 10 дней туда не возвращаться,

– объяснила гендерная эксперт ВБО "Конвиктус Украина" Лилия Гук.

Женщинам, которые боятся домашнего обидчика настолько, что полицию вызывать не рискнут, советуют звонить на специальную горячую линию 0800-500-335. Там направят в приют для таких женщин. Правда, в Украине таких пока только два десятка, не в каждом регионе.

На Киевщине Центр психологической поддержки открыли 2 года назад на финансирование Евросоюза и по инициативе организации "Конвиктус". Сейчас приют передают государству. В нем успели получили помощь 56 женщин, почти все – с детьми. Каждая третья из них – переселенка из оккупированного Донбасса. Именно с началом войны и зародилась идея центра.

Планировали помогать именно переселенкам, которые страдали от домашнего насилия. Затем открыли дверь для всех.

Работа с переживаниями, с чувством вины. Потому что им тоже характерны такие крайности. Они то винят своих партнеров, которые насилие осуществляют, то начинают винить себя,

– рассказала психолог Центра психосоциальной помощи для пострадавших женщин Лариса Горина.