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      Жестокое убийство 13-летней девочки под Харьковом: отец рассказал о странностях матери погибшей

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      Похороны Кристины Пьяновой
      Похороны Кристины Пьяновой / Кадр из видео

      Кристину Пьянову, которую жестоко убили и отрезали голову, похоронили в селе Подворки вблизи Харькова. На похороны пришел и ее отец, который не жил с семьей.

      Виталий Пономаренко (так его зовут) рассказал, что не жил с семьей из-за сложных отношений с Татьяной – матерью погибшей. Он признался, что она четыре раза выгоняла его из дома. Хотя заверил, что виделся с дочкой за неделю до ее гибели. Об этом сообщает NewsRoom.

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      При этом, по словам мужчины, в поведении Татьяны по отношению к дочери были определенные странности.

      "В последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочь видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром проснулась, купила – а дочь удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспоминает Виталий.

      Шокирующее убийство Кристины Пьяновой возле Харькова: главное

      • 30 апреля в Харькове голая женщина шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож. Ее задержала полиция.
      • Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки. Именно брат утром 30 апреля обратился в полицию и заявил, что в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы.
      • На момент задержания женщина была трезвой. Она не состояла на учете в психиатрической больнице и не имела справок о проблемах с психическим здоровьем.
      • Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.
      • Во время рассмотрения судом меры пресечения ей, женщина вела себя неадекватно. Она заявила, что у нее нет дочери Кристины, а ее дочь зовут Ева. На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
      • Соседи о самой Татьяне отзываются положительно. Между тем к ее брату, с которым они жили в одном доме, имеют негативное отношение из-за алкоголя.
      • 5 мая Кристину Пьянову похоронили в селе.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Убийство ребенка в Харькове
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