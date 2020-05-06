Жестокое убийство 13-летней девочки под Харьковом: отец рассказал о странностях матери погибшей
Кристину Пьянову, которую жестоко убили и отрезали голову, похоронили в селе Подворки вблизи Харькова. На похороны пришел и ее отец, который не жил с семьей.
Виталий Пономаренко (так его зовут) рассказал, что не жил с семьей из-за сложных отношений с Татьяной – матерью погибшей. Он признался, что она четыре раза выгоняла его из дома. Хотя заверил, что виделся с дочкой за неделю до ее гибели. Об этом сообщает NewsRoom.
Читайте также Зверски поиздевались мужчины: в селе рассказали, кто мог убить ребенка под Харьковом
При этом, по словам мужчины, в поведении Татьяны по отношению к дочери были определенные странности.
"В последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочь видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром проснулась, купила – а дочь удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспоминает Виталий.
Шокирующее убийство Кристины Пьяновой возле Харькова: главное
- 30 апреля в Харькове голая женщина шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож. Ее задержала полиция.
- Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки. Именно брат утром 30 апреля обратился в полицию и заявил, что в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы.
- На момент задержания женщина была трезвой. Она не состояла на учете в психиатрической больнице и не имела справок о проблемах с психическим здоровьем.
- Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.
- Во время рассмотрения судом меры пресечения ей, женщина вела себя неадекватно. Она заявила, что у нее нет дочери Кристины, а ее дочь зовут Ева. На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
- Соседи о самой Татьяне отзываются положительно. Между тем к ее брату, с которым они жили в одном доме, имеют негативное отношение из-за алкоголя.
- 5 мая Кристину Пьянову похоронили в селе.