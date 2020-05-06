Жестокое убийство 13-летней девочки под Харьковом: отец рассказал о странностях матери погибшей

Кристину Пьянову, которую жестоко убили и отрезали голову, похоронили в селе Подворки вблизи Харькова. На похороны пришел и ее отец, который не жил с семьей.

Виталий Пономаренко (так его зовут) рассказал, что не жил с семьей из-за сложных отношений с Татьяной – матерью погибшей. Он признался, что она четыре раза выгоняла его из дома. Хотя заверил, что виделся с дочкой за неделю до ее гибели. Об этом сообщает NewsRoom.

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При этом, по словам мужчины, в поведении Татьяны по отношению к дочери были определенные странности.

"В последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочь видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какой-то праздник, она проснулась – и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром проснулась, купила – а дочь удивилась, мол, откуда ты знаешь?" – вспоминает Виталий.

Шокирующее убийство Кристины Пьяновой возле Харькова: главное