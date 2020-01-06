Жестокое убийство девушек в новогоднюю ночь в Киеве: в Одессе задержали подозреваемых

В Одессе полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве девушек в Киеве, которое произошло на Новый год. Тела девушек нашла хозяйка съемной квартиры в шкафу.

Как пишет ТСН со ссылкой на собственные источники, задержание произошло утром 6 января – около 4:40.

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Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия. После этого им должны вручить подозрения и избрать меру пресечения.

Что известно о жестоком убийстве девушек в новогоднюю ночь в Киеве

Трагедия произошла в Подольском районе столицы, вероятно, в новогоднюю ночь. Погибшие вместе с друзьями арендовали квартиру на Новый год, и их считали пропавшими без вести со 2 января – вышли в магазин в районе Дорогожичей и больше на связь не выходили.

Их тела на балконе в шкафу обнаружила хозяйка, которая 4 января пришла принимать квартиру. Обе имели признаки насильственной смерти и большое количество колото-резаных ран. СМИ писали, что погибшим 16 и 19 лет. Также назвали их имена – это Мария Камынина и Ева Лысенко.



Вероятно, погибшие девушки – 18-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко

Арендатором квартиры был парень, и он ее арендовал с 31 декабря по 4 января. А 3 числа якобы написал СМС, что планирует съехать раньше.

Что известно о подозреваемых

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Также правоохранители объявили в розыск 34-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь. Скорее всего, после преступления пара успела уехать из Киева.

По информации СМИ, это:

Сергей Ксендзик, 34 года. Родился в районе Ковеля Волынской области. Ранее был неоднократно судим.

Елизавета Бершацкая, 19 лет. Родилась в Добровеличковском районе Кировоградской области.

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Подозреваемые в убийстве девушек в новогоднюю ночь в Киеве