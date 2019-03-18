Жестокое убийство Оксаны Макар: главный фигурант дела требует от суда пересмотреть его приговор

Главный фигурант дела о жестоком убийстве Оксаны Макар Евгений Краснощек требует от суда пересмотреть его приговор. В ноябре 2012 года его приговорили к пожизненному заключению: мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки.

В суд Краснощек отправил соответствующее письмо. Он убеждает, что признание на допросах из него выбивали силой, передает ТСН.

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"Он говорит, что работники полиции во время досудебного расследования применяли к нему незаконные меры, вследствие чего принудили его к признанию. Фамилий сотрудников полиции он не указывает. Не понятно, какие обстоятельства он считает нововыявленными", – отметил судья центрального суда Николаева Владимир Алейников.

Сейчас Краснощека готовятся этапировать в Николаев на суд. По словам Алейникова, суд принял такое решение, чтобы осужденный разъяснил, что в конце концов он хочет.

В начале марта появилась информация, что суд планирует пересмотреть приговор Евгению Краснощеку, а причиной такого решения суда стали нововыявленные обстоятельства. Правда, какие именно, никаких сообщений не было.

Что известно об убийстве Оксаны Макар?В 2012 году ночью с 8 на 9 марта в Николаеве трое друзей – 24-летний Максим Присяжнюк, 23-летний Евгений Краснощек и 22-летний Артем Погосян – в квартире первого сначала изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а затем, чтобы скрыть следы преступления, отнесли ее в заброшенное здание и подожгли. Обгоревшее тело девушки утром нашел один из местных жителей, однако она была еще жива – Оксана понесла 55% ожогов тела. Впоследствии ей сделали многочисленные операции для спасения. Кроме того, Макар даже давала показания по этому делу. Однако через 3 недели после инцидента, 29 марта, она умерла от остановки сердца в ожоговом центре.



Осенью 2012 года Николаевский суд огласил приговор нападавшим на Макар – Евгения Краснощека приговорили к пожизненному сроку заключения, Присяжнюк получил 15 лет в тюрьме, а Погосян – 14 лет. Однако, согласно "закону Савченко", Погосяну и Присяжнюку пересмотрели сроки заключения и сократили их на год. Поэтому Погосян должен выйти на свободу в 2025 году, а Присяжнюк – в 2026-ом.