Жестокое убийство Оксаны Макар: суд отказался пересмотреть приговор главному фигуранту

Евгений Краснощек, пожизненно осужденный за убийство Оксаны Макар, просил суд пересмотреть его приговор. Однако Николаевский суд не удовлетворил его просьбу.

В ходе судебного заседания Краснощек попросил коллегию судей о перерыве для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, сообщает "РБК-Украина".

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Суд отклонил ходатайство осужденного, аргументировав это тем, что Краснощек находится в Николаеве и может вновь подать заявление о пересмотре дела.

Краснощек отказался давать какие-либо комментарии, однако сказал, что во время следствия на него оказывалось как физическое, так и психологическое давление.

Коллегия суда приняла решение отказать осужденному Краснощеку в пересмотре дела. Полное решение суд объявит в течение пяти дней, а обжаловать в апелляционной инстанции его можно будет в течение семи дней.

Что известно об убийстве Оксаны Макар?

В 2012 году в ночь с 8 на 9 марта в Николаеве трое друзей – 24-летний Максим Присяжнюк, 23-летний Евгений Краснощек и 22-летний Артем Погосян – в квартире первого сначала изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, отнесли ее в заброшенное здание и подожгли.



Обгоревшее тело девушки утром нашел один из местных жителей, однако она была еще жива – Оксана получила 55% ожогов тела. Впоследствии ей сделали многочисленные операции для спасения. Кроме того, Макар даже давала показания по этому делу. Однако через 3 недели после инцидента, 29 марта, она умерла от остановки сердца в ожоговом центре.



Осенью 2012 года Николаевский суд объявил приговор подсудимым – Евгения Краснощека приговорили к пожизненному сроку заключения, Присяжнюк получил 15 лет тюрьмы, а Погосян – 14 лет. Однако, согласно "закону Савченко", Погосяну и Присяжнюку пересмотрели сроки заключения и сократили их на год. Поэтому Погосян должен выйти на свободу в 2025 году, а Присяжнюк – в 2026-м.