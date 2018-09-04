Жестокое убийство профессора Шитюка в Николаеве: суд принял решение в отношении подозреваемого

4 сентября следственный судья поддержал позицию процессуального руководителя Николаевской местной прокуратуры № 1 и следователя по делу об убийстве ученого, исследователя Голодомора, руководителя института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского, профессора Николая Шитюка.

Поэтому, подозреваемый 25-летний житель области был отправлен под стражу на 60 суток, сообщает Прокуратура Николаевской области.

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"Установлено, что 1 сентября в одном из домов на проспекте Центральном в Николаеве, между злоумышленником и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого молодой человек схватил кухонный нож и нанес не менее 17 ударов последнему в область шеи, спины и груди. От ножевых ранений 65-летний мужчина скончался на месте", – добавляют в ведомстве.

Напомним, 1 сентября в Николаеве обнаружили мертвым профессора местного Национального университета имени Сухомлинского, известного на всю Украину академика и исследователя Голодомора Николая Шитюка. Мужчину нашли с ножом в спине. Впоследствии правоохранители сообщили о задержании 25-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления