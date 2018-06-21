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Жестокое убийство украинки в США: в суде доказали вину голливудского сценариста

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Жестокое убийство украинки в США: в суде признали вину Блейка Лейбела
Жестокое убийство украинки в США: в суде признали вину Блейка Лейбела / Фото из свободных источников

В 2016 году в США совершили одно из самых жестоких убийств – 30-летнюю украинку Яну Касьян замучили. В течение нескольких лет следствие доказывало вину жениха жертвы – американского сценариста и автора комиксов Блейка Лейбела. Сейчас судьи признали вину мужчины.

Об этом сообщает Associated Press.

В четверг, 21 июня, суд Лос-Анджелеса рассмотрел дело жестокого убийства украинки Яны Касьян. Служители Фемиды признали, что именно жених девушки – 37-летний сценарист из Канады Блейк Лейбел – совершил преступление.

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Известно, что окончательный приговор судьи вынесут 26 июня. Во время заседания прокуроры отмечали, что убийство было слишком жестоким. Эти слова подтвердили и патологоанатомы, которые были консультантами при рассмотрении дела. Специалисты отметили, что преступление Блейка Лейбела было варварским и безжалостным, поскольку украинка умирала медленно. Поэтому мужчине грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Напомним, что убийство Яны Касьян произошло в мае 2016 года. Неделю перед преступлением Блейка Лейбела арестовали за изнасилование, однако он вышел под залог в 100 тысяч долларов. Сын канадского миллионера решил поквитаться со своей невестой, которая обратилась к правоохранителям. Мужчина калечил и в конце замучил украинку в своем доме в Лос-Анджелесе.

Правоохранители обнаружили обескровленное тело Яны Касьян после того, как мама девушки обратилась в полицию. Женщина не могла найти свою дочь в течение нескольких дней. После обнаружения тела жертвы Блейка Лейбела сразу же взяли под стражу, поскольку жуткая сцена напоминала эпизод в комиксе сценариста.

Теги: LifeStyle Литература Криминальные новости Судьи
Источник: 24 Канал
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