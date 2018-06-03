Жестокое убийство в Днепропетровской области: семиклассницу нашли мертвой в лесопосадке
Ужасное убийство произошло 2 июня на Днепропетровщине. Мать семиклассницы обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ее дочери. Было установлено, что ребенок был в местном клубе, потом ее никто не видел.
Об этом рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
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Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом с поселком. По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована,
– отметил Вячеслав Аброськин.
Утром 3 июня полицией установлен подозреваемый – это парень на год старше убитой.
Аброськин добавил, что случаев растления и изнасилования несовершеннолетних в последнее время стало больше.