Жестокое убийство в Днепропетровской области: семиклассницу нашли мертвой в лесопосадке

Ужасное убийство произошло 2 июня на Днепропетровщине. Мать семиклассницы обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ее дочери. Было установлено, что ребенок был в местном клубе, потом ее никто не видел.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом с поселком. По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована,

– отметил Вячеслав Аброськин.

Утром 3 июня полицией установлен подозреваемый – это парень на год старше убитой.

Аброськин добавил, что случаев растления и изнасилования несовершеннолетних в последнее время стало больше.