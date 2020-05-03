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      Жестокое убийство в Харькове и нехватка питьевой воды в Житомире – видео недели

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      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Об актуальных материалах журналистов 24 канала – читайте дальше.

      Жуткое убийство в Харькове

      В Харькове полицейские посреди улицы задержали голую женщину с головой дочери в пакете. Также у нее в руках был нож. Перед объявлением меры пресечения судья попросил вывести подозреваемую из зала. По решению суда ее поместили под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

      Смотрите видео: о жестоком убийстве 13-летней девочки в Харькове

      Водный коллапс в Житомире

      В Житомире уровень воды в водохранилище упал до критической отметки. Если ситуация не изменится, в городе могут ввести почасовую подачу воды.

      Смотрите видео: о ситуации с нехваткой питьевой воды в Житомире

      Ослабление карантина в Черкассах

      С 1 мая часть предпринимателей в Черкассах сможет возобновить деятельность. Решение ослабить карантин принял городской совет. Сделали это после многочисленных обращений от бизнеса, который из-за ограничений оказался на грани выживания. Впоследствии всем жителям, которые работают, разрешили пользоваться общественным транспортом.

      Смотрите видео: кому разрешили работать после ослабления карантина

      Украинская капсула для пациентов с COVID-19

      Предприниматели из Кременчуга изготовили специальные капсулы для пациентов с COVID-19. Капсула герметична, имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Волонтеры объяснили, что заказали себе бокс украинского производителя, чтобы иметь возможность привозить больных COVID-19 в больницы.

      Смотрите видео: об уникальной капсуле, которую создали украинцы

      Окончание учебного года в условиях карантина

      Выпускники 2020 года останутся без выпускных вечеров и громких празднований. В то же время получат электронные табели успеваемости. Скорее всего, в этом учебном году ученики уже не вернутся за парты. Государственную итоговую аттестацию отменили пока для четвертых и девятых классов, но пока оставили для 11-классников.

      Смотрите видео: как школьники будут заканчивать учебный год во время карантина 

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Житомира Водоснабжение Новости Полтавы Новости Черкасс Убийство ребенка в Харькове Новости Харькова Видео недели Школа
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