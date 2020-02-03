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      Жестокое убийство в Киеве: рыбаки достали из воды голову в пакете

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      Рыбаки в воде нашли голову в пакете / kyiv.npu.gov.ua

      Столичные рыбаки достали пакет, в котором была человеческая голова. Правоохранители установили, что голова была отрезана.

      В Киеве 1 февраля в днепровском заливе рыбаки достали пакет с головой мужчины, сообщает Нацполиция Киева.

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      Эксперты установили, что эта голова находилась в воде долгое время. Личность погибшего установить не удалось – лица практически нет.

      Водолазы несколько часов обследовали залив, чтобы найти тело, но поиски результатов не принесли. Позже стало известно, что мужчине было примерно 60-70 лет.

      голова у пакеті труп
      Рыбаки "выловили" мужскую голову в пакете / фото: Нацполиция

      К обследованию были привлечены кинологи, они проводят поиски по береговой зоне Днепра.

      вбивство поліція Київ
      К работе привлекли кинологов / фото: Нацполиция

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Расследование продолжается.

      Не знайшли тіло водолази
      Водолазы не смогли найти тело / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Убийство Новости Киева Криминал
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