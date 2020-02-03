Жестокое убийство в Киеве: рыбаки достали из воды голову в пакете

Столичные рыбаки достали пакет, в котором была человеческая голова. Правоохранители установили, что голова была отрезана.

В Киеве 1 февраля в днепровском заливе рыбаки достали пакет с головой мужчины, сообщает Нацполиция Киева.

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Эксперты установили, что эта голова находилась в воде долгое время. Личность погибшего установить не удалось – лица практически нет.

Водолазы несколько часов обследовали залив, чтобы найти тело, но поиски результатов не принесли. Позже стало известно, что мужчине было примерно 60-70 лет.



Рыбаки "выловили" мужскую голову в пакете / фото: Нацполиция

К обследованию были привлечены кинологи, они проводят поиски по береговой зоне Днепра.



К работе привлекли кинологов / фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Расследование продолжается.



Водолазы не смогли найти тело / Фото: Нацполиция