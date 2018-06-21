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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

Жестокое убийство в Киеве: трое человек украли телефон у знакомого и убили его

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В Киеве трое человек украли телефон у знакомого и убили его
В Киеве трое человек украли телефон у знакомого и убили его / Иллюстративное фото

В Киеве двое парней и несовершеннолетняя девушка забрали у знакомого мобильный телефон, а чтобы он не обратился к правоохранителям, убили его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"8 июня в Оболонское управление полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 32-летний брат не вернулся домой. Через некоторое время правоохранители установили лиц, причастных к исчезновению человека. Впоследствии по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку. Задержанные в содеянном признались и рассказали подробности", – сообщают в полиции.

Злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе столицы. Там они избили потерпевшего и забрали его мобильный телефон.

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"После совершенного, чтобы мужчина не обратился в полицию, решили его убить. У одного из товарищей был нож. Все они нанесли киевлянину колото-резаные ранения и оставили в кустарнике", – рассказали подробности правоохранители.

Всех злоумышленников задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по ч. 4 ст. 187 (Разбой) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

За содеянное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение,
– добавили в полиции.

Теги: Криминальные новости Новости Киева Полиция
Источник: 24 Канал
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