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      Жестокое убийство в Киевской области: зарубил топором товарища и пытался убежать

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      Жестокое убийство в Киевской области: зарубил топором товарища и пытался убежать
      Жестокое убийство в Киевской области: зарубил топором товарища и пытался убежать / Publika.md

      В селе Мостыще Киевской области мужчина жестоко зарубил своего знакомого. Тело погибшего нашли только через неделю после инцидента. После жуткого убийства преступник пытался бежать в Одессу. Проводятся следственные действия, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

      Убийцей оказался 32-х летний мужчина, а погибшим оказался 29-летний уроженец Одесской области. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

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      Работник из Одесской области приехал в начале марта на заработки в деревню. Сотрудники криминальной полиции менее чем за сутки установили личность злоумышленника и его местонахождение. Уроженца Житомирской области задержали работники полиции в Одессе и передали правоохранителям Киевской области.

      Село Мостище на карте Украины:

      Как выяснилось, накануне трагедии злоумышленник переехал в Киевскую область в поисках работы, где и познакомился с 29-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватил топор и напал на пострадавшего. Медики констатировали почти внезапную смерть.

      Ужасное убийство в Киевской области, смотрите видео:

      Нападающего, который уже ранее отбывал наказание за разбойное нападение, уже задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине объявлено о подозрении, меру пресечения ему выберет суд.

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
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