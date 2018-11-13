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      Жестокое убийство журналиста Хашогги: СМИ назвали заказчика

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      Журналист Джамаль Хашогги
      Журналист Джамаль Хашогги / Фото из открытых источников

      Журналисты получили аудиозапись убийства Джамаля Хашогги, на которой слышно, как один из убийц просит "передать об этом шефу".

      Три разных источника издания, которые прослушали эту аудиозапись, считают этим "шефом" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, говорится на сайте "New York Times".

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      В СМИ утверждают, что на записи слышен голос саудовского специального агента Махер Абдулазиза Мутреба, который часто путешествовал с саудовским принцем, а перед убийством Хашогги приехал в Стамбул. Турецкие спецслужбы утверждают, что перехваченная запись – это именно его разговор с одним из помощников Салмана.

      Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман
      Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман

      Впрочем, агенты разведки признают, что, поскольку имя "шефа" ни разу не упоминается, то нельзя утверждать о стопроцентном доказательстве причастности принца к резонансному убийству.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. 19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. По предварительной информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Кто такой Джамаль Хашогги? В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Теги: Криминальные новости Расследования Саудовская Аравия журналисты Джамаль Хашогги
      Источник: 24 канал
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