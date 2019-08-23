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      Жестокое убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил подозреваемого в организации преступления

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      Василий Сергиенко
      Василий Сергиенко / Фото из открытых источников

      В четверг, 22 августа, Городищенский районный суд Черкасс принял решение не продлевать арест Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации убийства журналиста Василия Сергиенко. Таким образом Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста, участника евромайдана Василия Сергиенко, отпустили из СИЗО под домашний арест.

      Сам Мельник заявил, что не признает своей вины и не намерен скрываться от правосудия, сообщает "Радио Свобода".

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      Срок ареста Мельника заканчивается 24 августа. В связи с этим прокурор подал ходатайство о продлении его содержания под стражей еще на два месяца. Он обосновал необходимость такой меры тем, что на свободе обвиняемый может скрыться, повлиять на потерпевших и свидетелей.

      В то же время адвокаты подозреваемого заявили, что, по их мнению, прокуроры не доказали существование рисков, которые были озвучены. Защитники ходатайствовали о том, чтобы вообще отпустить Мельника под залог в размере 153 тысяч гривен.

      Также суд решил оставить под стражей обвиняемого в исполнении убийства Владимира Воронкова, и оставить под домашним арестом Виктора Горбенко и Романа Недибалюка (их подозревают в похищении Сергиенко), несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО .

      Что известно о Василии Сергиенко?Журналист и руководитель корсунской самообороны. Был активным участником событий на Майдане. Сразу после Революции Достоинства, Сергиенко вместе с другими активистами пытался провести народную люстрацию местных чиновников и редакторов коммунальных СМИ, которые поддерживали Антимайдан и режим Януковича.

      4 апреля 2014 года неизвестные похитили мужчину из дома в городе Корсунь-Шевченковский на Черкащине. На следующий день журналиста нашли замученным насмерть в лесу. Во всеукраинском объединении "Свобода", в который входил Сергиенко, его исчезновение связывали с журналистской деятельностью.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Журналисты Судьи
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