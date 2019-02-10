Жестокое задержание активистов под Подольским райотделом в Киеве: реакция генпрокурора Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что уже идентифицировали тех правоохранителей, которые применили силу против активистов возле Подольского райотдела полиции, а также того, кто воскликнул "Ложись, Бандера!" По его словам, ГПУ уже открыла уголовное производство по этому поводу.

9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции произошли столкновения между активистами и правоохранителями. По информации полиции, протестующие туда пришли, чтобы вступиться за своих собратьев, которые были задержаны ранее, а затем и отпущены. Они, в частности, требовали вернуть активистам их личные вещи, встав стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу против активистов и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей выкрикнул: "Ложись, Бандера!"

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На такие действия силовиков отреагировали в Генпрокуратуре. По словам главы ГПУ Юрия Луценко, после первых сообщений в соцсетях возглавляемое им ведомство возбудило производство о превышении полномочий со стороны работников столичной полиции.

Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение. Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции,

– отметил он.

Также Луценко отметил, что следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилию в отношении участников контрпикета и относительно дальнейших действий полицейских.

Генпрокурор отметил, что извинения руководства Нацполиции были правильными и своевременными.

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Во время брифинга руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что ни один работник полиции пока не отстранен от службы.

Агрессивно настроенные граждане требовали вернуть изъятые вещи доставленных в райуправление людей. Однако обращаю внимание на то, что Законом четко определены процедуры как изъятия, так и возвращения вещественных доказательств. Но штурмующих это не интересовало, они продолжали прорываться в управление полиции, где, подчеркиваю, сохраняется большое количество огнестрельного оружия. Все мы хорошо помним такие прецеденты пятилетней давности. Поэтому я отдал приказ спецназовцам принять разрешенные Законом меры для разблокирования помещения Подольского управления полиции и предупредить тяжелые последствия возможного захвата объекта,

– подчеркнул он.

По его словам, полицейским, которые превысили свои служебные полномочия при задержании активистов, грозит до 8 лет тюрьмы. Вместе с тем самим активистам, задержанным во время столкновений в райотделе полиции, после объявления подозрения может грозить до 7 лет тюрьмы. Им инкриминируют угрозу или насилие в отношении милиционера и хулиганство. В полиции говорят, что задержали 24 человека, по информации СМИ, было около 40 задержанных.

Почему произошли столкновения у Подольского райотдела полиции?

Отец убитой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера и двух представителей БПП: председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Также он призвал Петра Порошенко и Юлию Тимошенко исключить этих лиц из своих рядов. Мангер и Гордеев, со своей стороны, опровергают причастность к смерти Гандзюк. Гордеев, в частности, попросил ГПУ и СБУ проверить заявление отца Екатерины Гандзюк.



К слову, Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.



8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто заказал Екатерину Гандзюк?". Их не устраивают результаты расследования, ведь фамилию ни одного заказчика официальное следствие пока не назвало.



Так, под АП протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии и освобождении их от должностей. А потом активисты направились в офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности.



На следующий день, 9 февраля, не услышав должного ответа, активисты уже пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались поставить политику вопрос, когда она отстранит от должности председателя Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.



Перед выступлением Тимошенко на Контрактовой площади правоохранители неподалеку, возле ресторана "Пузата хата", по их словам, задержали "организованную группу молодых людей с закрытым лицом". Всех доставили в полицейский отдел. Правоохоронци отметили, что в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. По словам товарищей активистов, те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?" Общественные деятели также добавляют, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений.



"Я лично пыталась выяснить причину, имена, звания полицейских. В конце концов, только один представился. То есть мы возвращаемся в 2013 год, когда ты стоишь среди активистов и хочешь поставить нормальный вопрос к одному из политиков, и тебя просто пакуют", – рассказала подруга Екатерины Гандзюк – Марина Хромик.



Вместе с тем руководитель полиции Киева Андрей Крищенко утверждает, что эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции, одновременно у них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию относительно Гандзюк.



После активисты пришли в Подольский райотдел полиции, где между ними и правоохранителями завязалась потасовка.