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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Жетоны в черных лентах и кортеж патрульных машин: в Харькове попрощались с погибшим патрульным

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Тысяча правоохранителей, жетоны в черных лентах и кортеж из патрульных машин – так в Харькове прощались с Дмитрием Кириенко — инспектором, которого 20 августа убил напавший на харьковскую мэрию.

Мужчину провели в последний путь в День памяти полицейских, погибших при исполнении.

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В харьковском Доме офицеров приспущены флаги. Почти тысяча правоохранителей выстроились попрощаться с Дмитрием Кириенко. Старшего лейтенанта называют не иначе как "боевой офицер".

​Тисячі правоохоронців попрощалися з загиблим патрульним
Тысячи правоохранителей попрощались с погибшим патрульным

Мужчина погиб 20 августа. Именно тогда на мэрию напал вооруженный мужчина, который был пьян. Как выяснилось впоследствии, он выбрал случайную мишень для стрельбы, подстрелив охранника. Спасая раненого, во время переговоров со стрелком, правоохранительь получил пулю.

То, что Дмитрий проводил переговоры, правильно, поскольку он видел, что в здании находится раненый мужчина, которому необходимо было оказать помощь или как-то его оттуда забрать. Наша служба на том и завязана, необходимо с людьми разговаривать, нужно выйти на контакт с ним, чтобы он сдался, положил оружие,
– рассказал командир погибшего патрульного Александр Колесник.

Александр Колесник последний месяц был напарником убитого. Не был рядом только в ночь на понедельник. Их смены не совпали. Но вспоминает, сколько дел раскрыли вместе. Например, за 2 недели до смерти Дмитрий задержал серьезного преступника в Жихаре, который совершил убийство, изнасиловал женщину и нанес телесные повреждения второй женщине.

У 29-летнего Дмитрия остались мать и жена с двухлетней дочкой. Вместе с семьей попрощаться с инспектором пришли и десятки друзей. Вспоминают, только начали набор на патрульных – Дмитрий сразу пошел в их ряды. Экзамены сдал с первого раза. У него было три высших образования и вера в перемены.

Ему очень хотелось справедливости. Он верил в светлое будущее, был примерным семьянином. Я, его кума, доверила ему крестить своего ребенка,
– сказала родственница погибшего патрульного Оксана.

Сейчас действия инспектора расследует комиссия. Предварительно, он сделал все правильно, так как во время подготовки всех патрульных учат переговорам с преступниками.

После гибели 29-летнего мужчины руководство Нацполиции анонсировало появление усиленных патрулей, которые будут выезжать на вызов о тяжкх преступлениях и будут иметь при себе автоматическое оружие. Они появятся во всех крупных городах Украины.

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Инспектора Дмитрия Кириенко похоронят в селе Омельченко Змиевского района. В последний путь его провели кортежем патрульных машин, а к мэрии на место гибели мужчины горожане продолжают нести цветы.

Теги: Новости Украины Жертвы Стрельба возле мэрии Харькова Новости Харькова Потери Полиция
Источник: 24 канал
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