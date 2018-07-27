Жиденький "Крестный ход" Московского патриархата или просто грандиозное фиаско

Как-то изрядно поредели ряды прихожан Московского экзархата (патриархата) устроившего сегодня в Киеве "крестный ход" в честь 1030-летия крещения Киевской Руси.

В молебне приняло участие чуть более 5 тысяч верующих. Да, все верно, не десятки тысяч и тем более не 100 тысяч и более (обещалось даже более 200 тысяч), как заверяли представители экзархата и их пособники, а 5 тысяч.

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Столь удручающее фиаско "крестного хода" организованного одним из наиболее одиозных фанатов "русского мира" в Украине Вадимом Новинским уже пытаются в ряде СМИ объяснить знакомым нарративом о притеснении верующих киевской хунтой. Мол, в столицу не пускали автобусы с прихожанами МП нанятые властями экстремисты, угрожающие чуть ли не сжигать автобусы с паломниками.

Что удивительного, ни одной задокументированной угрозы в век высоких технологий представлено не было, равно, как не было ни одного обращения в правоохранительные органы представителей транспортных компаний относительно поступавших угроз.

История же с запретом на въезд в Киев автобусов с паломниками, основанная лишь на проверке полицией 5 автобусов, тоже не выдерживает критики, ведь если учитывать тот факт, что на молебне было 5 тысяч верующих, а участвовать должно было 200 тысяч, то в Киев не пустили около 195 тысяч человек… То есть, вы представляете себе эту вереницу из жарящихся на солнце автобусов, перевозивших такое количество прихожан МП, если учесть, что в Киев за сутки въехало 116 автобусов с 4691 паломником? И где этот транспортный коллапс на въезде в Киев?

Но как же не распустить байку о кровожадных бендеровцах, особенно когда по самую шею сел в лужу в своей попытке прогнуться под кремлевский экзархат.

Собственно, 27 июля стало настоящим провалом для операции "Крестный ход". Уныло, убого и патово. Патово, ибо иного пути у московского экзархата как заявить о себе в контексте предоставления автокефалии УППЦ не было. И, похоже, эта попытка станет точкой в данной теме.

А потому, как лучше назвать сегодняшнее действо, "жиденьким ходом" или "грандиозным фиаско" – решать вам, но суть от того не поменяется. Даже не смотря на старания продажных СМИ.

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