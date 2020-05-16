Жилье в пригороде Киева: как изменились цены в новостройках из-за карантина

Первичный рынок недвижимости в пригороде Киева существенно "устал" от карантина и падения спроса. В связи с этим в области могут появиться недострои или долгострои.

Цены на квартиры в Киевской области немного изменились, а потенциальным покупателям из-за сложившейся ситуации стоит тщательно проверять застройщиков, заявила обозреватель рынка недвижимости Виктория Верещак изданию thepage.ua.

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В новостройках под Киевом в апреле подорожание в гривне составило 0,7% (100 грн за метр квадратный) по сравнению с мартом.

Средняя стоимость в зависимости от удаленности населенного пункта от столицы в гривне осталась неизменной:

метр квадратный в жилых комплексах в радиусе до 10 км стоит 15 тысяч гривен;

от 10 до 20 км – 14 тысяч гривен.

В долларах цены несколько изменились в населенных пунктах, расположенных в радиусе от 5 до 10 км от Киева – здесь цена снизилась на 1,8% (10 долларов/кв. м) – до 550 долларов.

Где упали цены

Святопетровское – цены просели на 1,7% – до 11,8 тисяч гривен/кв. м.

Буча – 2,8% – до 13,8 тисяч гривен/кв. м.

Борисполь – на 1,4% – до 14,1 тисяч гривен/кв. м.

Покупая жилье в новостройках, следует тщательно выбирать застройщика​ / Фото 24 канал

Где и на сколько подорожали квартиры

Обухов – на 17,1% (до 13 тисяч гривен/кв.м);

Тарасовка – на 7% (до 12,2 тисяч гривен/кв. м);

Петропавловская Борщаговка – на 5,9% (до 16,2 тисяч гривен/кв. м);

Софиевкая Борщаговка – на 1,3% (до 14,5 тисяч/кв. м);

Вышгород – на 4,4% (до 14,4 тисяч гривень/кв. м);

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Гатное – на 3,6% (до 14,5 тисяч гривен/кв. м);

Ірпень – 1,3% (до 15,2 тисяч гривен/кв. м);

Белогородка – на 2,7% (до 11,3 тисяч гривен/кв. м);

Вишневое – на 1,9% (до 15,8 тисяч гривен/кв. м);

Бровары – 2,1% (до 14,5 тисяч гривен/кв. м).

Все приведенные данные являются усредненными показателями по рынку новостроек и могут отличаться в зависимости от жилого комплекса.

Перед покупкой жилья стоит осмотреть предыдущие проекты застройщика, процесс строительства объекта, который заинтересовал, а также разрешительные документы.