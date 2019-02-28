Жилье и офисный центр: Тигипко впервые рассказал, что построит на купленном у Порошенко заводе

Экс-регионал, бизнесмен Сергей Тигипко рассказал, зачем приобрел оборонный завод "Кузница на Рыбальском" у Порошенко и что намерен там построить.

Как рассказал Тигипко в интервью изданию "Новое время", он планирует, что на территории одного из старейших заводов Киева появится новый жилой массив и большой торгово-офисный центр.

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По словам олигарха, он рассматривает "Кузницу на Рыбальском" не только как промышленный, но и как комплексный девелоперский проект. Производство прекращаться не будет, но есть огромные площади завода, которые простаивают.

Именно на этих территориях уже в ближайшее время бизнесмен планирует запустить масштабный строительный проект.

Скорее всего, это будет жилой массив – со школами, детскими садами, коммерческой недвижимостью,

– сказал Сергей Тигипко.

На площади в 9 гектаров возле железнодорожного вокзала он планирует построить большой торгово-офисный центр.

Что известно о "Кузнице на Рыбальском"?

Завод, ранее известный как "Ленинская кузница", основан в 1862 году и расположен на Рыбальском полуострове в Киеве. Основным видом деятельности предприятия является судостроение, машиностроение и металлообработка.



В 1995 его приобрел Петр Порошенко. До 2017-го вместе с нардепом от "БПП" Игорем Кононенко действующий президент был конечным бенефициаром завода.



В 2018 стало известно, что акции завода приобрела оффшорная компания бизнесмена Сергей Тигипко.

Завод "Кузница на Рыбальском" когда-то назывался "Ленинская кузница"//Фото: Радио Свобода

Журналисты Bihus.Info выяснили, что перед продажей из "Кузницы на Рыбальском" вывели более 60 тысяч метров квадратных недвижимости.

В 2017-м вокруг "Кузницы на Рыбальском" разгорелся скандал. НАБУ расследовало, что пограничники приобрели на заводе боевые модули втрое дороже, чем планировали: за 60 миллионов гривен было приобретено 4 БТР, хотя за эти деньги планировалось приобрести 12 боевых модулей, то есть пулеметов.

С началом войны на Донбассе в 2014-м завод начал участвовать в многомиллиардных военных госзаказах, хотя до этого занимался только гражданскими проектами.