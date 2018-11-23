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      Жилье в новостройках Киева: сколько стоит квадратный метр на первичном и вторичном рынках

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      Цены на недвижимость в новостройках Киева
      Цены на недвижимость в новостройках Киева / Shutterstock

      Решили покупать жилье в новостройке, но все еще сомневаетесь, вкладывать деньги в "новые" квадратные метры или выбирать из того, что предлагает вторичный рынок недвижимости.

      Портал Domik.ua на примере цен на недвижимость в столице проанализировал, насколько отличается стоимость квадратного метра в новостройках Киева на первичном и вторичном рынках и в каких районах цены на новое жилье растут стремительнее.

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      Так, максимальная средняя цена квадратного метра зафиксирована в Печерском районе Киева – она составляет 1890 долларов США за квадратный метр на первичном рынке и 2112 долларов на вторичном.

      Соседний с Печерским Шевченковский район также оказался в топе цен на жилье.

      Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в новостройках составляет 1200 долларов за "квадрат" и 1468 "зеленых" – на вторичном.

      Ціни на нерухомість новобудови Київ
      Сравнение цен на первичном и вторичном рынках в новостройках Киева

      Динамика цен на квадратный метр в новостройках Киева в 2018 году

      С января до ноября 2018 года максимальный рост цен зафиксирован на первичном рынке Подольского района – они подскочили более, чем на треть (на 37,8%).

      Специалисты отмечают, что такой стремительный скачок может быть связан со стартом продаж в жилых комплексах премиум-класса.

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      Правда, повышение цен на жилье в новостройках наблюдается не везде. Например, в Оболонском районе наоборот зафиксировано резкое падение цен на вторичном рынке новостроек – на 27,9%.

      Стабильность цен на квадратный метр на вторичном рынке новостроек столицы наблюдается в Деснянском районе Киева. А лидером по стабильности на первичном рынке является Днепровский район – разница между ценами по состоянию на начало года и ноябрем 2018 составляет всего 0,8% в сторону уменьшения.

      Ціни на нерухоміть новобудови Київ райони
      Динамика цен на квадратный метр в новостройках Киева в 2018 году

       

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      Теги: Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости Киева Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость Рынок недвижимости
      Источник: 24 Канал
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