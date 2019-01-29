Жилье в пригороде Киева: насколько популярны квартиры в рассрочку

Пока далеко не каждый украинец может позволить себе приобрести собственное жилье, особенно, когда нужно заплатить за него сразу 100%. Поэтому все большей популярностью пользуется покупка недвижимости в рассрочку.

По итогам 2018 года стало известно, насколько популярным был именно этот вид приобретения жилья среди тех украинцев, кто покупал жилье в пригороде Киева.

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Как свидетельствуют данные девелоперской компании AVM Development Group, которые оказались в распоряжении 24 канала, за год уровень продаж недвижимости в рассрочку в некоторых объектах в пригороде Киева достиг отметки в 70%.

Практически каждую вторую квартиру (50-53%) в пригороде Киева в 2018-м году покупали в рассрочку.

Аналитики прогнозируют, что в 2019 году эта тенденция сохранится и даже может вырасти до отметки 60%.

В 2018-м наиболее популярным был срок рассрочки квартиры до 2 лет – преимущественно до момента ввода в эксплуатацию объекта.

На сегодня более чем в 40% жилых комплексов, которые строят в пригороде столицы, рассрочка предполагает 30% первый взнос.

По данным портала ЛУН.ua, на расстоянии до 5 километров от Киева насчитывается 76 жилых комплексов.

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Выгодно ли покупать квартиру в рассрочку? Накануне 24 канал писал о преимуществах и нюансах покупки квартиры в рассрочку. Больше читайте в материале: Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке

Смотрите инфографику, сколько будет стоить рассрочка на 3 года 1-комнатной квартиры во Львове: