17:51
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Жилье в пригороде Киева: насколько популярны квартиры в рассрочку

      11 Читати новину українською
      Покупка квартиры в пригороде Киева в рассрочку
      Покупка квартиры в пригороде Киева в рассрочку / teremki.bud.com.ua

      Пока далеко не каждый украинец может позволить себе приобрести собственное жилье, особенно, когда нужно заплатить за него сразу 100%. Поэтому все большей популярностью пользуется покупка недвижимости в рассрочку.

      По итогам 2018 года стало известно, насколько популярным был именно этот вид приобретения жилья среди тех украинцев, кто покупал жилье в пригороде Киева.

      Читайте также: Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях

      Как свидетельствуют данные девелоперской компании AVM Development Group, которые оказались в распоряжении 24 канала, за год уровень продаж недвижимости в рассрочку в некоторых объектах в пригороде Киева достиг отметки в 70%.

      Практически каждую вторую квартиру (50-53%) в пригороде Киева в 2018-м году покупали в рассрочку.

      Аналитики прогнозируют, что в 2019 году эта тенденция сохранится и даже может вырасти до отметки 60%.

      В 2018-м наиболее популярным был срок рассрочки квартиры до 2 лет – преимущественно до момента ввода в эксплуатацию объекта.

      На сегодня более чем в 40% жилых комплексов, которые строят в пригороде столицы, рассрочка предполагает 30% первый взнос.

      По данным портала ЛУН.ua, на расстоянии до 5 километров от Киева насчитывается 76 жилых комплексов.

      Читайте также: Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на собственную квартиру: инфографика по городам

      Выгодно ли покупать квартиру в рассрочку? Накануне 24 канал писал о преимуществах и нюансах покупки квартиры в рассрочку. Больше читайте в материале: Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке

      Смотрите инфографику, сколько будет стоить рассрочка на 3 года 1-комнатной квартиры во Львове:

      квартира розтермінування інфографіка

      Читайте также:
      •  
      Теги: Кредит на жилье Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости Киева Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3141
      Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      сегодня , 17:30 Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      Тетяна Острікова 23
      Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя
      сегодня , 17:27 Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя
      Блог Медіа 120
      Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1
      сегодня , 17:04 Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1
      Лев Парцхаладзе 159
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      сегодня , 16:30 НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      Станіслав Безушко 3
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Корь далее атакует Украину: количество больных достигло отметки 930
       6 февраля 2018 , 15:18
      Шевченко будет работать экспертом на 10-ти матчах чемпионата Италии – стали известны детали контракта
       3 сентября 2018 , 23:25
      Динамо официально подписало испанского форварда
       16 января , 23:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук