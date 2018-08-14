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Жилмар покинул пост главного тренера ФК "Львов" из-за неожиданного решения ФФУ

86 Читати новину українською
Жилмар
Жилмар / ФК "Львов"

Во вторник, 14 августа, ФК "Львов" прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмаром Фаддей да Силва. Причиной стало письмо от Федерации футбола Украины в адрес клуба.

В понедельник, 13 августа, на адрес ФК "Львов" поступило официальное письмо Федерации футбола Украины. В нем отмечается, что Жилмар не может быть главным тренером клуба УПЛ, ведь главный тренер должен иметь действующую лицензию УЕФА категории "О" или на момент заявки начать обучение на курсах по программе УЕФА по обучению тренеров для получения этой лицензии, а также иметь пятилетний опыт работы главным тренером на профессиональном уровне. У Жилмара необходимые требования не были соблюдены.

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"Руководству не понятно, почему соответствующие органы не предупредили клуб о невозможности трудоустройства Жилмара на пост главного тренера еще в межсезонье. ФК "Львов" придерживался всей необходимой процедуры по представлению документов тренера в Комитет по аттестации футбольных клубов ФФУ и Премьер-лиги. Фактически мы обратились к ФФУ перед началом сезона с запросом о возможности тренера выполнять свои обязанности. Мы не знаем, почему ответ на этот вопрос мы получили только сейчас. Только сейчас, после четырех сыгранных матчей и перед сверхважной игрой с "Шахтером", нам сообщили следующее шокирующее решение. Причем, согласно этому письму, документы Жилмара, подтверждающие уровень его тренерского специальности, даже не могут быть приняты к сведению. Потому что в КОНМЕБОЛ и УЕФА отсутствует соглашение о взаимном признании квалификации тренерских дипломов", - заявил генеральный директор ФК" Львов "Андрей Панькив.

При этом руководство клуба получило заявление тренера об отставке, и контракт был расторгнут по соглашению сторон.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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