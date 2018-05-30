Жилой дом горел в Одессе: более 20 эвакуированных, есть погибший
В центре Одессы произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в котором один человек погиб.
Сообщение о возгорании в доме на Деволановском спуске поступило спасателям примерно в 6 утра среды.
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Пожарные, прибывшие на вызов, выяснили, что горит помещение на втором этаже жилого дома и часть крыши.
Из-за того, что здание старое и с деревянным перекрытием, спасатели эвакуировали из дома 25 человек.
В квартире, с которой начался огонь, обнаружили тело хозяина 1954 года рождения.
Соседи рассказывают, что погибший злоупотреблял алкоголем.
Как пишет одесское издание "Думская", дом уже давно планируют снести, а на его месте построить бизнес-центр.
Смотрите видео ликвидации пожара в двухэтажном доме в центре Одессы: