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Жилой дом горел в Одессе: более 20 эвакуированных, есть погибший

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В центре Одессы произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в котором один человек погиб.

Сообщение о возгорании в доме на Деволановском спуске поступило спасателям примерно в 6 утра среды.

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Пожарные, прибывшие на вызов, выяснили, что горит помещение на втором этаже жилого дома и часть крыши.

Из-за того, что здание старое и с деревянным перекрытием, спасатели эвакуировали из дома 25 человек.

В квартире, с которой начался огонь, обнаружили тело хозяина 1954 года рождения.

Соседи рассказывают, что погибший злоупотреблял алкоголем.

Как пишет одесское издание "Думская", дом уже давно планируют снести, а на его месте построить бизнес-центр.

Смотрите видео ликвидации пожара в двухэтажном доме в центре Одессы:

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы Пожар Фотоновости
Источник: 24 Канал
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