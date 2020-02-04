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      Жилой дом горел в Прикарпатье: три человека в больнице, среди них – дети

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      Фото с места пожара / if.dsns.gov.ua

      В поселке Ворохта Ивано-Франковской области произошел пожар. В местную больницу с ожогами госпитализировали одного взрослого и двух детей.

      Деревянный дом на шесть квартир загорелся вечером 3 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

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      Пламя частично уничтожило и повредило помещение на втором этаже, покрытие и личные вещи на общей площади 150 квадратных метров.

      Пожежа на Прикарпатті
      Пожар вспыхнул в Ворохте

      Правоохранители устанавливают причину пожара.

      Отметим, что накануне крупный пожар произошел в пятиэтажке в Одессе. Огонь унес жизни трех человек.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Ивано-Франковска Пожар
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