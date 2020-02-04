Жилой дом горел в Прикарпатье: три человека в больнице, среди них – дети

В поселке Ворохта Ивано-Франковской области произошел пожар. В местную больницу с ожогами госпитализировали одного взрослого и двух детей.

Деревянный дом на шесть квартир загорелся вечером 3 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области. Читайте также: На Закарпатье горела деревянная церковь – фото Пламя частично уничтожило и повредило помещение на втором этаже, покрытие и личные вещи на общей площади 150 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в Ворохте Правоохранители устанавливают причину пожара. Отметим, что накануне крупный пожар произошел в пятиэтажке в Одессе. Огонь унес жизни трех человек.