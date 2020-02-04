Жилой дом горел в Прикарпатье: три человека в больнице, среди них – дети
В поселке Ворохта Ивано-Франковской области произошел пожар. В местную больницу с ожогами госпитализировали одного взрослого и двух детей.
Деревянный дом на шесть квартир загорелся вечером 3 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.
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Пламя частично уничтожило и повредило помещение на втором этаже, покрытие и личные вещи на общей площади 150 квадратных метров.
Пожар вспыхнул в Ворохте
Правоохранители устанавливают причину пожара.
Отметим, что накануне крупный пожар произошел в пятиэтажке в Одессе. Огонь унес жизни трех человек.
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