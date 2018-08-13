"Жилстрой-1" вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов

Украинки выходят в плей-офф женской Лиги чемпионов. В заключительном туре харьковская команда "Жилстрой-1" дома победила румынскую Олимпию из города Клуж - 3:1.

Под конец первого тайма Надежда Кунина ударом в дальний угол открыла счет.

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А на старте второй части игры Дарья Апанащенко удвоила преимущество. На 71 минуте Дарья оформила дубль. Гости же ответили только одним результативным ударом.

В итоге украинки заняли первое место в своей отборочной группе, набрав максимальное количество очков – 9. А следовательно, автоматически квалифицировались в следующий раунд.

Напомним, ранее харьковская команда "Жилстрой-1" разгромила "Кардифф Мет".