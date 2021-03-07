Відео мешканки Нью-Йорку стало вірусним у TikTok, після того, як вона опублікувала загадкову серію відео. Вона виявила таємну квартиру за дзеркалом у власній ванній кімнаті.

Перше відео подивилось понад 10 мільйонів людей. На ньому американка Саманта Хартсо знайшла у власній ванній кімнаті прохід в інше приміщення.

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Власне за дзеркалом був розташований отвір – він вів до занедбаної квартири. Дівчина вирішила дослідити невідому територію. За її словами, там відчутні "ознаки життя" іншої людини.

Як дівчина виявила іншу квартиру

У першому відео Саманта Хартсо сказала, що її турбує постійний холод у своїй квартирі, скільки вона б її не опалювала. Тож жінка намагалася знайти джерело холодного повітря, яке дме в її квартиру на Манхеттені.

Коли вона виявила, що повітря надходить із-за дзеркала у ванній, Хартсо зняла його зі стіни.

Що ховалось за дзеркалом

Зрештою дівчина вирішила зайти по той бік своєї ванної кімнати. За дзеркалом була інша двоповерхова квартира.

У порожньому помешканні дівчина знайшла пакети для сміття, невстановлений туалет та пляшку з водою.

Користувачі соцмережі зазначили, що ситуація нагадала їм корейський фільм "Паразити", а також фільм жахів 1992 року "Кендімен", де вбивчий дух з'являється після того, як жертви неодноразово називають його ім'я в дзеркалі.

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Саманта додала, що вже зв'язалася з відділом технічного обслуговування, щоб виправити отвір за її дзеркалом.​ Тепер її чекає розмова з орендодавцем.