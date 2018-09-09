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Жириновский – снова в центре внимания: политик атаковал мужчину и бросил в того ботинок: видео

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Опальный Жириновский поскандалил на митинге в Москве: опубликовано видео
Опальный Жириновский поскандалил на митинге в Москве: опубликовано видео / Соцсети

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз попал в скандал. На этот раз политик устроил схватку с простыми людьми. Произошло это на Пушкинской площади в Москве, где проходила акция протеста против пенсионной реформы, инициированная оппозиционером Алексеем Навальным.

Соответствующее видео появилось в сети.

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Сначала политик заявил, что голосовал против вышеупомянутой реформы, а во всем виновны коммунисты. Протестующие на такую его реплику начали выкрикивать: "Позор" и "Клоун".

Смотрите видео, как Жириновского освистали на митинге в Москве


А после Жириновский начал угрожать одному из активистов и набросился на него с кулаками.

"Иди сюда, негодник, иди сюда! Лежи давай, за тобой "скорая" сейчас приедет, в психушку на полгода ляжешь! Молчи, скотиняка!... Я тебя на три года посажу!... Сейчас, как дам в череп, будешь кровью умываться!" – прокричал прихвостень Путина.

Жириновский избил протестующего в Москве: видео


Как объяснил он на кадрах, тот хотел, чтобы "либеральный демократ" ушел. Также он бросил в митингующего свой ботинок. Потерпевший хотел ответить Жириновскому, но его остановили охранники депутата.

Жириновский угрожает активисту в Москве: видео


К слову в толпе кто-то крикнул "Предатель", но, кому были адресованы эти слова, неизвестно.

Напомним, 9 сентября в ряде городов России, несмотря на запрет, прошли протесты против пенсионной реформы, а именно против повышения пенсионного возраста. Инициатор акции – опозицонер Алексей Навальный. К слову, выбрали этот день организаторы, потому что должны были состояться местные выборы различных уровней.

Теги: Москва протесты Новости России столкновения Владимир Жириновский
Источник: 24 канал
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